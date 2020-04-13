​​​​​​​الصحافة العالمية: تزايد النفوذ التركي في اليمن وكورونا يؤثر على الحالة النفسية للأطباء

تطرقت الصحف العالمية ،اليوم، إلى النفوذ التركي المتزايد باليمن عبر جماعة إخوان المسلمين وكذلك انتشار فيروس كورونا والتأثيرات على نفسية الأطباء في مشافي معالجة هذا الوباء، بالإضافة إلى استغلال ترامب لهذا الوباء في التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء.

ذي اراب ويكلي: نفوذ تركيا المتزايد في اليمن يثير مخاوف مصر الأمنية

تناولت صحيفة "ذي اراب ويكلي" البريطانية، النفوذ التركي المتزايد في اليمن، وقالت إن هذا النفوذ المتزايد يغذي المخاوف الأمنية في مصر بشأن البحر الأحمر وقناة السويس.

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا لعبت دورًا سياسيًا أكبر في المنطقة الجنوبية التي مزقتها الحرب في اليمن من خلال الفرع المحلي للإخوان المسلمين في البلاد، وذلك عبر المؤسسات الخيرية التركية المتغلغلة هناك والتي تسعى إلى اكتساب النفوذ.

وأكدت أن حزب الإصلاح يلعب دوراً فعالاً في منح المؤسسات التركية والحكومة التركية، التي تتنكر في شكل منظمات خيرية، إمكانية الوصول إلى المدن اليمنية، وقالت "تركيا لها مصلحة في تحريض الإخوان المسلمين ومنحها المزيد من النفوذ على الساحة اليمنية".

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الإصلاح، الفرع اليمني من جماعة الإخوان المسلمين، لطالما كان حزبًا سياسيًا مهمًا في البلاد، لكنه حصل على مزيد من السلطة في السنوات الأخيرة وهو ممثل في حكومة رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد، ومقره في مدينة عدن الساحلية الجنوبية الشرقية.

وبحسب الصحيفة، قام المسؤولون والوزراء المنتمون إلى جماعة الإخوان برحلات إلى أنقرة للضغط على المسؤولين في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليكونوا أكثر نشاطًا في اليمن، لا سيما من خلال الاستثمار في قطاعات النقل والموانئ في البلاد.

وفي هذا السياق قالت الصحيفة: "زار نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل تشاتاكلي، عدن وأجرى محادثات مع سعيد في يناير، وأردوغان طلب من فريق من المساعدين إعداد تقرير عن الاحتياجات الإنسانية في اليمن".

ونقلت الصحيفة عن محللين في القاهرة إن الحكومة المصرية قلقة من أن الوجود المتزايد لتركيا بالقرب من مضيق باب المندب، الذي يتم من خلاله نقل نفط الخليج قبل الوصول إلى قناة السويس، سيهدد أمن مصر ودول الخليج العربية.

وأضافوا إن مصر على خلاف مع تركيا بسبب دعم أنقرة للإخوان المسلمين في الخارج، والمنافسة على الموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وول ستريت جورنال: مازال الحديث يتمحور حول قدرة فيروس كورونا على الانتشار

ومن جانبها تطرقت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية إلى فيروس كورونا وانتشاره السريع وقالت "نظرًا لأن متطلبات التباعد الاجتماعي حدت من احتفالات عيد الفصح في جميع أنحاء العالم، حذر المسؤولون من أن العلامات المبكرة للنجاح في إبطاء انتشار الفيروس التاجي الجديد لا تعني رفعًا سريعًا لأوامر الإغلاق".

وتتصدر الولايات المتحدة العالم في عدد الحالات المؤكدة والتي وصلت إلى أكثر من 550،000 إصابة، والوفيات إلى أكثر من 21،700، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز، متجاوزة عدد حالات الوفاة في إيطاليا.

التايمز: جراح يقول إن محاربة الفيروس التاجي أسوأ من العمل في سوريا

وفي ذات السياق تطرقت صحيفة التايمز البريطانية للعمل في المشافي المخصصة لمعالجة مرضى كورونا، ونقلت عن جراح عالمي عمل في بعض أسوأ مناطق الحرب في العالم، قوله: "إن القتال على الخطوط الأمامية في المشافي التي تكتظ بمرضى الفيروس التاجي هي "تجربة مكثفة" وسيئة مثل "رؤية أشلاء الأطفال الذين يموتون بالقصف في حلب".

الدكتور ديفيد نوت هو جراح مشهور عالمياً من كارمارثين في ويلز، عمل جراحاً استشارياً في مستشفى تشيلسي ومستشفى ويستمنستر مدة 23 عامًا.

وتحدث الدكتور نوت - الذي يذهب إلى المناطق التي مزقتها الحرب للعمل لوكالات الإغاثة على أساس سنوي - عن تجربته في العمل على إنقاذ مرضى Covid-19 وعن أجهزة التنفس الصناعي في مستشفى سانت ماري في بادينغتون.

ووصف الوباء بأنه "العدو الأكثر رعباً" الذي واجهه على الإطلاق، وحذر من معاناة موظفي المشافي من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) لأن مكافحة الفيروس "يدمر عاطفياً".

وقال دكتور نوت، إن الطريقة التي يموت فيها الشخص بـ Covid-19 لا ترحم، وتؤثر سلباً على نفسية الممرضين، وأضاف "الكثير من الأشخاص في وحدتنا هم من الشباب، في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من العمر".

وأضاف "لماذا يعاني البعض من أعراض خفيفة والبعض الآخر يعانون من مشاكل كبيرة وتتدهور حالتهم بسرعة كبيرة، على الرغم من أنهم لا يعانون من ظروف كامنة وهم لائقون تمامًا وبصحة جيدة، هو لغز لا يفهمه أحد".

الواشنطن بوست: الوباء كسلاح فعال ضد الهجرة

ومن جانبها قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية "استطاع ترامب، بعد أن تسلح بالأزمة الصحية العامة، أن يتجاهل القوانين والقواعد والإجراءات الراسخة بالنسبة للهجرة، وأخيراً أن يسحقها".

وأشارت الصحيفة إلى أنه على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، تم إعادة كل فئة من المهاجرين تقريبًا الذين ليس لديهم أوراق إلى موانئ الدخول القانونية على طول الحدود الجنوبية أو تم طردهم فور اعتقالهم من قبل حرس الحدود؛ حيث تم طرد 10000 شخص حتى الآن في الأزمة، وتشمل القاصرين الذين ربما تم الاتجار بهم وطالبي اللجوء، منفردين أو في أسر، والذين قد يواجهون الاضطهاد في بلدانهم الأصلية، كما تم تعليق محاكم الهجرة، وتم التخلي عن إجراءات الترحيل، وأصبحت الإجراءات القانونية الواجبة شيئًا من الماضي".

وأكدت الصحيفة أنه لسنوات، استخف الرئيس ترامب بالمهاجرين غير المصرح لهم باعتبارهم حاملين للأمراض، وهو الآن يبرر الإجراءات الوحشية التي فرضت في 21 مارس/آذار، من خلال الإصرار على أنه في خضم الوباء، يمكن للمهاجرين أن يشعلوا "عاصفة كاملة" من العدوى التي من شأنها أن تعرض حرس الحدود ونظام الرعاية الصحية والجمهور للخطر. وحذر من أنه "إذا تركوا دون رادع، فإنهم يمكن أن "يشلوا نظام الهجرة لدينا"- نظام الهجرة نفسه الذي حاول بكل الوسائل تفكيكه منذ توليه منصبه.

ومن المنطقي في مواجهة هذا الوباء بحسب الصحيفة توخي الحذر الشديد في فحص أولئك الذين تم قبولهم في الولايات المتحدة، وحتى منع معظم المسافرين الأجانب من أوروبا الغربية والصين، وهما من أكثر المناطق تضرراً في العالم، ولكنه أمر مختلف لفرض نظام منهجي وقاسٍ وخارج عن القانون، نظام لم يفكر فيه الكونغرس أبدًا، والذي يهدف إلى تجاهل وتجاوز 40 عامًا من قانون اللجوء والهجرة.

ومع ذلك، تقول الصحيفة، إنه في أوقات الطوارئ على وجه التحديد، تواجه أي دولة أشد اختباراتها شدة - تلك التي تشكك في القيم الأساسية للأمة، وأن ما يفعله ترامب الآن هو خيانة تقاليد هذا البلد الطويلة كمنارة لأولئك الفارين من القمع.

(م ش/ح)