​​​​​​​الصحافة العالمية: كورونا خطر على الشرق الأوسط ويمكن لأمريكا استخدام استراتيجية إسرائيل ضد إيران

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى استراتيجية إسرائيل في محاربة إيران بسورية، وتشكيل الحكومة الإسرائيلية ومطالبة إيران لقرض من البنك الدولي وانتشار فيروس كورونا وتأثيره على تطعيم الأطفال ضد الأمراض.

الواشنطن بوست: قد تنحو واشنطن منحى تل أبيب بخصوص عمليات الأخيرة ضد إيران في سورية

وتطرقت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية إلى الاستراتيجية الإسرائيلية في محاربة إيران في سوريا وقالت "ذكر تقرير جديد أن الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سوريا يمكن أن توفر نموذجًا للولايات المتحدة في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء شبكة طهران من الوكلاء المسلحين عبر الشرق الأوسط".

وبحسب الصحيفة، أدت حملة الظل غير المعلنة التي أجرتها إسرائيل في سوريا في السنوات الأخيرة، والتي تتكون من أكثر من 200 غارة جوية على أهداف تابعة لإيران، إلى تقييد القوة العسكرية الإيرانية دون إثارة تصعيد كبير، وذلك بحسب خبراء الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد، وهو مركز أبحاث في واشنطن.

ويؤكد التقرير أن اتباع نهج مماثل سيكون أكثر فاعلية من الاستراتيجية الأمريكية الحالية، التي تبادلت بين تجنب العمل الحركي بعد الهجمات الإيرانية على أهداف الولايات المتحدة والحلفاء وشن هجمات على أهداف مرتبطة بإيران، بما في ذلك طائرة بدون طيار في 3 يناير، الضربة التي أودت بحياة القائد العسكري الكبير قاسم سليماني.

وقال إيلان غولدنبرغ، أحد مؤلفي التقرير، الذي عمل في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ومسؤول في وزارة الخارجية خلال عهد أوباما: "هذه استراتيجية يمكن أن تدفع إيران إلى الوراء، وتحقق بعض الأهداف الأمريكية".

وتأتي التوصيات في الوقت الذي يستعد فيه البنتاغون لهجمات إضافية من الجماعات المدعومة من إيران في العراق، حيث كانت مواجهة إدارة ترامب مع إيران هي الأكثر وضوحًا.

ويجادل مؤلفو التقرير بأن الاستراتيجية الأفضل ستكون شبيهة بمقاربة إسرائيل في محاربة إيران في سورية.

وكان مفتاح هذا النهج هو جهود إسرائيل لتقليل الخسائر الإيرانية إلى الحد الأدنى بينما تمتنع أيضًا عن تحمل المسؤولية الرسمية عن الضربات، وكلاهما جزء من محاولة لتقليل الضغط على القادة الإيرانيين للرد بقوة.

بينما يجادل المؤلفون بأن الحملة الإسرائيلية كانت ناجحة من الناحية التكتيكية، إلا أنها لم تدفع إيران إلى التخلي عن حليفتها في دمشق.

ويقول التقرير إن هذه الحقائق جعلت من الصعب على الجماعات الإيرانية أو الشيعية "التهدئة مع وضع الحكومة العراقية في موقف صعب للغاية من الوقوع علناً بين الولايات المتحدة وإيران".

ويعترف المؤلفون أن بعض جوانب حملة الظل الإسرائيلية قد لا تكون ممكنة للولايات المتحدة. على سبيل المثال، تم تمكين العملية الإسرائيلية من خلال معلومات استخبارية واسعة النطاق حول العمليات الإيرانية في سوريا، في الوقت الذي كان الجيش الأمريكي أكثر تركيزًا على داعش، قد يكون من الصعب أيضًا في النظام الأمريكي حجب الاعتراف بالضربات العسكرية. يمكن للحكومة الإسرائيلية استخدام رقابة عسكرية لإبقاء مثل هذه الأخبار طي الكتمان.

نيويورك تايمز: منافسو الانتخابات الإسرائيلية يسعون إلى تمديد الموعد النهائي لتشكيل حكومة الوحدة

ومن جانبها تطرقت صحيفة النيويورك تايمز إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية وقالت "في ظل المفاوضات بشأن حكومة وحدة في إسرائيل في هذه المرحلة الحرجة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي، بيني غانتس، من رئيس الدولة في وقت مبكر يوم الثلاثاء تمديد الموعد النهائي لتشكيل ائتلاف مشترك حتى منتصف ليل الأربعاء.

ولم يتمكن الجانبان من الاتفاق لتقاسم السلطة، ولم يتوصلا إلى اتفاق قبل انقضاء مهلة في منتصف ليل الاثنين.

ووافق الرئيس رؤوفين ريفلين على طلب التمديد على أساس أن الجانبين كانا قريبين من الاتفاق، وفقاً لبيان صدر صباح اليوم الثلاثاء من مكتبه.

وإذا لم يتمكن الجانبان من حل خلافاتهما بحلول ليلة الأربعاء، فمن المتوقع أن يحيل ريفلين مهمة تشكيل الحكومة إلى البرلمان، وهي خطوة ستبدأ العد التنازلي نحو انتخابات جديدة محتملة، وهي الرابعة لإسرائيل في غضون أكثر من عام بقليل.

وبعد ذلك، سيكون أمام البرلمان 21 يومًا للتقدم بمرشح لرئاسة الوزراء على أن يؤيده 61 عضوًا في الجمعية التي تضم 120 عضوًا، وإذا فشل ذلك سوف يتفرق البرلمان تلقائيًا، ويعيد الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع.

وفي تصريحات متلفزة منفصلة ليلة الاثنين، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي الأصلي، أعرب كل من نتنياهو وغانتس عن رغبتهما في حكومة وحدة، مستشهدين بالحالة الطارئة التي أحدثتها جائحة الفيروس التاجي، لكنهما لم يشرحا ما يقف في طريق الاتفاق.

ولكن المحادثات، التي كان من المفترض أن تكون حكومة طوارئ وطنية لمكافحة أزمة الفيروس التاجي، تعثرت في التفاصيل السياسية والقانونية.

وترك العديد من المحللين يتساءلون عما إذا كان نتنياهو أطول رئيس وزراء في إسرائيل، أراد حقًا التوصل إلى اتفاق أو إذا كانت خطته تهدف فقط إلى تحييد غانتس وتهدف إلى انتخابات رابعة طوال الوقت.

وحتى لو انتقلت مهمة تشكيل الحكومة إلى البرلمان، فسيظل أمام نتنياهو وغانتس ثلاثة أسابيع للتفاوض على صفقة لتقاسم السلطة.

وإذا لم يحدث أي من هذه الأشياء، فإن الانتخابات الرابعة ستصبح حتمية.

وول ستريت جورنال: قد يتسبب الفيروس التاجي بانتشار أوبئة أخرى

أما صحيفة الوول ستريت جورنال فتطرقت إلى جائحة كورونا وقالت "توقف حملات التحصين ضد شلل الأطفال والحصبة وأمراض أخرى مؤقتًا في الدول الفقيرة، مما يثير المخاوف من انتشار الأوبئة الأخرى.

وقد أدى التهديد بالفيروس التاجي إلى تعليق حملات التطعيم ضد العديد من الأمراض الأخرى في العالم النامي، مما أثار مخاوف من احتمال انتشار أوبئة أخرى في الدول الأكثر فقراً.

ومع مشاركة الدول النامية الآن في عمليات الإغلاق التجارية وتدابير التباعد الاجتماعي المفروضة، توقف الخدمات الصحية حملات التحصين الجماعي ضد شلل الأطفال والحصبة والأمراض الفتاكة الأخرى، وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن مثل هذه الحملات تخاطر بنشر الفيروس التاجي الجديد.

التايمز: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتجهان إلى صدام بشأن خطة الإنقاذ الإيرانية

ومن جانبها تطرقت صحيفة التايمز البريطانية إلى العقوبات المفروضة على إيران وقالت "تتجه الولايات المتحدة إلى مواجهة أخرى مع أوروبا بشأن إيران، وهذه المرة بشأن منح قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها على تجنب الانهيار الاقتصادي".

وردّ القادة الإيرانيون بغضب على تصميم إدارة ترامب على حجب القرض، إذ اتهم متحدث باسم الحكومة الولايات المتحدة "بالتصرف بشكل غير قانوني" وتعطيل المؤسسات الدولية.

وقال الرئيس روحاني الأسبوع الماضي إن صندوق النقد الدولي سيكون مذنباً "بالسلوك التمييزي" إذا رفضه، وأضاف "نحن عضو في صندوق النقد الدولي، يجب ألا يكون هناك أي تمييز في منح القروض".

هذا ويدعم الاتحاد الأوروبي طلب قرض إيران.

الاندبندنت: الأطباء يصفون رعب قتالهم ضد عدو غير مرئي: كأننا جنود في مناطق الحرب

أما صحيفة الاندبندنت فتطرقت إلى انتشار كورونا في الشرق الأوسط وقالت: "يتسبب الفيروس التاجي بخسائر جمة في الأنظمة الطبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما يشكل تهديدًا جديدًا لمنطقة غير مستقرة بالفعل يعدّ الكثيرون أنها غير مجهزة للتعامل مع الوباء.

وبدأت مصر في توجيه الأطباء حول الفيروس، وتنظيم ندوات عبر الإنترنت للطوارئ لأولئك الذين يتعاملون مع الأزمة، ولكن العديد من المستشفيات غارقة بالمرض، و يقول عبد الله حسين، طبيب في مدينة أسوان جنوب مصر: "الأمر يشبه كونك جنديًا في حرب، لكننا جميعًا سعداء جدًا لوجودنا هنا".

وفي الأردن ولبنان وبلدان أخرى، ظل المرض قابلاً للتحكم في الغالب حيث تفرض الحكومات عمليات الإغلاق الصارمة وتستعد للأسوأ، لكن الأطباء في جميع أنحاء المنطقة يقولون إنهم يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

(م ش)