​​​​​​​الصحافة العالمية: العرب يفضلون بايدن على ترامب والأخير كان أكبر هدية لبوتين

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الامتعاض العربي من ترامب وسياساته تجاه المنطقة، حيث فضلت نسبة لا بأس بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

"استطلاع عربي: بايدن أفضل للمنطقة لكن يجب أن يتجنب سياسات أوباما"

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "يعتقد ما يقرب من نصف المشاركين في استطلاع رأي أجرته صحيفة ومؤسسة يوغوف البريطانية في 18 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا أن أيًّا من المرشحين في الانتخابات الأمريكية المقبلة لن يكون بالضرورة مفيدًا للمنطقة".

في حين قال 40 % إن مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن سيكون أفضل للمنطقة بينما قال 12 % الشيء نفسه عن الرئيس الحالي دونالد ترامب، ولكن الخلاصة الرئيسة للاستطلاع هي أنه إذا فاز بايدن بسباق البيت الأبيض فسيكون من الأفضل له أن يتخلص من ثقل إدارة أوباما.

وعندما سئلوا عن السياسات المطبقة في الشرق الأوسط في ظل إدارة أوباما، كان الرد الأكثر شعبية (53%) هو أن الرئيس الديمقراطي ترك المنطقة في وضع أسوأ، بينما قال 58 % أن بايدن يجب أن ينأى بنفسه عن سياسات عهد أوباما.

ووُجد أن احتواء إيران هو أحد أهم القضايا التي أراد المستجيبون أن يركز عليها الرئيس الأمريكي القادم، ولوحظ دعم قوي لترامب في الحفاظ على موقف حربي ضد إيران وفرض عقوبات صارمة ضد نظام طهران، ففي العراق كانت النسبة المؤيدة لسياسة ترامب (53 في المئة) وفي لبنان (38 في المئة) وفي اليمن (54 في المئة)، وهي ثلاث دول لها تعاملات إقليمية حميمة مع إيران.

"سياسة ترامب أكبر هدية لبوتين"

وقالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية "في عهد الرئيس ترامب، تخلت الولايات المتحدة عن اتفاقات المناخ الدولية والأسلحة النووية، وأعلنت انسحابها من منظمة الصحة العالمية، وشككت في مستقبل منظمة حلف شمال الأطلسي، وأثارت استعداء الحلفاء الأقوياء مثل ألمانيا".

ولطالما روج الرؤساء الأمريكيون السابقون للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في الخارج، لكن ترامب شن هجومًا على تلك القيم في الداخل، حيث أضعف المؤسسات ومزق الأعراف وأعلن دون دليل على أن الانتخابات المقبلة سوف تكون مزورة.

كما تم تقويض السلطة الأخلاقية الأمريكية بسبب ارتفاع حصيلة الوفيات والتداعيات الاقتصادية المؤلمة لجائحة فيروس كورونا، إلى جانب الحسابات العرقية التي هزت البلاد.

وفي العقدين اللذين قضاهما كزعيم لروسيا، سعى بوتين بشكل منهجي إلى زيادة نفوذ بلاده على حساب أمريكا من خلال تفكيك هيكل التحالف وتشويه سمعة مؤسساتها وقيمها الديمقراطية.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، نجح بوتين إلى درجة ملحوظة، مدعومًا بالمصداقية والدعم على المسرح العالمي الذي قدمه له ترامب، وفقًا لخبراء الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وفي هذا السياق قال نائب وزير الخارجية السابق والسفير الأمريكي لدى روسيا في عهد جورج دبليو بوش، ويليام بيرنز "كلما بدت الولايات المتحدة أكثر اختلالًا واستقطابًا وعدم انتظامًا في الداخل، كلما زادت المشاكل المحلية، وكان ذلك أفضل بالنسبة لروسيا".

"أشكنازي يتوجه إلى أثينا ويلتقي وزير الخارجية الروسي"

قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الاسرائيلية أنه "من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية غابي أشكنازي إلى أثينا يوم الإثنين لعقد اجتماعات ثلاثية مع نظيريه اليوناني والقبرصي".

كما سيلتقي أشكنازي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي سيكون في أثينا في الوقت نفسه.

ويخطط وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ووزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس لعقد اجتماعات فردية مع أشكنازي، بالإضافة إلى اجتماع الثلاثة معًا.

وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية إن الاجتماعات "ستركز على تعزيز العلاقات بين إسرائيل واليونان وقبرص والتطورات الإقليمية وتعاون أوثق في الإطار الثلاثي".

وطورت إسرائيل علاقات وثيقة بشكل خاص مع دولتي شرق البحر المتوسط في السنوات الأخيرة في ضوء نتائج الغاز الطبيعي والتطورات.

ومن المرجح أن تطرأ التوترات بين اليونان وقبرص وتركيا في الاجتماع، حيث أن البلدين في نزاع مستمر مع أنقرة حول تعدي قواتها البحرية على مناطقها الاقتصادية الخالصة (EEZ) في البحر الأبيض المتوسط، وإعادة فتح تركيا منتجعًا في المنطقة العازلة بين قبرص المعترف بها دوليًّا وشمال قبرص التي لا تعترف بها سوى تركيا.

(م ش)