​​​​​​​الشابات: فكر القائد أوجلان أساس نضالنا ومقاومتنا  

تفرض الدولة التركية المحتلة منذ سنوات عزلة مشددة على قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، وفي هذا السياق، تحدثت عضوات اتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين، لوكالتنا.

العضوة في اتحاد المرأة الشابة، دنيا بكر، أشارت إلى أجندة الدولة التركية من العزلة، وقالت "فلسفة القائد أصبحت فلسفة عالمية، لكن القوى الرأسمالية باتت تخشى من نشر فلسفة القائد بشكل أوسع في العالم، لذلك تعمل هذه الدول على تشديد العزلة لفصل القائد عن الشعب".

وتابعت دنيا: الدول الرأسمالية لا يمكنها تقييد فكر القائد مهما شددت العزلة، كما أن تلك الدول تسعى إلى إشعال الفتنة بين الأطراف الكردستانية لنشوب حرب الإخوة مجددًا".

من جانبها، نوهت العضوة كوله جمو أن القوى المهيمنة لا تريد الحلول السلمية والنماذج الجديدة في الشرق الأوسط، وقالت: "التغيرات التي تحصل في الشرق الأوسط مهمة جدًّا، فمن جهة تسعى الدول المهيمنة إلى فرض سياساتها ومن جهة أخرى هناك مشروع الأمة الديمقراطية الذي رسمه القائد، والعزلة المفروضة على القائد تأتي في هذا البند، وهي فرض قيود على فكر وفلسفة القائد ومنع انتشاره في الشرق الأوسط، كما أن هذه الدول تحاول فرض سياساتها على كردستان والشعب الكردي".

ودعت كوله جميع الحركات والتنظيمات النسائية في العالم إلى العمل وتنظيم نفسها في الشرق الأوسط، وقالت في هذا الصدد: "الطريق الذي رسمه القائد للمرأة وثورة المرأة واضحة، وتهدف إلى تحرير المرأة من العبودية والظلم والنظام الأبوي، لذا على المرأة أن تعمل على تحرير نفسها من هذه القيود".

وحمّلت كوله المنظمات الإنسانية والمعنية بحقوق الإنسان مسؤولية العزلة المفروضة على قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، مشيرةً إلى أن من حق كل معتقل عقد لقاءات وزيارات مع أقربائه ومحاميه، لكن ما تفعله الدولة التركية بعيد كل البعد عن حرية السجناء.

سلافا بكر، وهي أيضًا عضوة في اتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين، أشارت إلى مقاومة المرأة الشابة وقالت: "المرأة الشابة نظمت نفسها على أساس فكر وفلسفة القائد أوجلان من خلال ثورة روج آفا، وباتت المرأة قوة لا مثيل لها في العالم، واليوم، تواصل الآلاف من النساء نضالهن على هذا الفكر".

من جانبها، شدّدت العضوة ميديا عبدو، خلال حديثها، على السير على فكر وفلسفة قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، وقالت: "سنستمر بالسير على فكر وفلسفة القائد أوجلان ونتمسك بمشروع الأمة الديمقراطية الذي رسمه لنا القائد لتحرير كردستان من المحتلين وتحرير القائد والشعب الكردي".

(س و)

ANHA