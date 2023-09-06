يواصل أهالي السويداء احتجاجاتهم منذ ثمانية عشر يوماً في مركز مدينة السويداء، مصرين على الحل السياسي وفق القرار 2254.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "لا للطائفية بين أبناء الوطن الواحد، كردي عربي سرياني آشوري جميعنا أصحاب قضية"، "تحرس الأوطان بكرامة الإنسان"، "لا نسامح من دمر بلادنا"، "نحن وطنيون سلميون ما عنا طائفية كل دين بالوطن ديننا"، "يا فوق الأرض بكرامة يا تحتها بكرامة"، "الشعب يريد دولة المواطنة والقانون"، "يصعب عليك قول الحق إن كنت مستفيداً من الباطل".

ومنذ انطلاق الاحتجاجات 20 آب الماضي، لم تفقد ساحات التظاهر زخمها كما أنها تشهد حضوراً نسائياً لافتاً، إذ تشارك النساء والشابات يومياً للمطالبة بالتغيير السياسي.

(م ش)