​​​​​​​السفير الأمريكي يشيد بقرار اليونان شراء طائرة الشبح الأمريكية

وقال سفير الولايات المتحدة في أثينا جيفري بيات في تصريح له اليوم، إن الولايات المتحدة ترحب في أعلى المستويات بقرار اليونان شراء طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز إف -35، بحسب ما أوردته صحيفة كاثيميريني اليونانية.

وقال بيات: "لقد أشرنا إلى دعمنا للمشتريات، ونعمل معًا بشكل وثيق على برنامج اقتناء مستقبلي، من شأنه أن يعزز القدرات الدفاعية لليونان، ويضمن إمكانية التشغيل البيني مع القوات المسلحة الأمريكية ويحسن الاستقرار الإقليمي".

وأضاف أن "جميع التقارير التي تشير إلى عكس ذلك كاذبة وتحريفات للسياسة الأمريكية".

واختتم السفير الأمريكي في تصريحه: "نحن فخورون جدًّا بشراكتنا الدفاعية والأمنية مع اليونان ونعمل يوميًّا لتطوير ذلك، بما في ذلك من خلال استحواذ اليونان المستقبلي على طائرة إف -35".

(م ش)