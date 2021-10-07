​​​​​​​السفارة الأميركية: اجتماعات جنيف فرصة لحل القضايا الليبية العالقة

وقال السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، إن اجتماع جنيف فرصة للاتفاق على القضايا الأمنية والسياسية والمالية التي لا تزال تقسم ليبيا.

كما أعرب السفير في تغريدة، نشرت على حساب السفارة في تويتر أمس الأربعاء، عن أمل بلاده في أن تواصل اللجنة العسكرية المشتركة البناء على التقدم الذي أحرزته.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، أكد في وقت سابق على هامش اجتماع جنيف، أن الاتفاق على خطة عمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب يبعث رسالة أمل إلى الشعب الليبي بأنه يمكن إحراز تقدم والمضي نحو الانتخابات.

وقال يان كوبيش للجنة العسكرية المشتركة 5+5، إن الأمم المتحدة وشركاءها الدوليين على أهبة الاستعداد لدعمها، مبينًا أن مهمة اللجنة لها تأثير مباشر على مجمل التطورات، وعلى استعادة البلاد سيادتها واستقرارها وأمنها ووحدتها.

يذكر أن اجتماع جنيف الذي يستمر 3 أيام سيبحث سبل تنفيذ خطة ترحيل المرتزقة من الأراضي الليبية التي وضعتها اللجنة العسكرية.

واجتماع جنيف رفيع المستوى الذي يأتي بعد نحو عام من توصل أطراف النزاع الليبي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يمثّل فرصة جديدة للتوافق حول وضع جدول زمني محدّد لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، قد تكون الأخيرة قبل الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري، والتي أنهى البرلمان إنجاز كافة التشريعات القانونية اللازمة، في انتظار التزام الأطراف المجتمعة بتنفيذ الترتيبات الأمنية.

هذا وبدأت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 اجتماعًا لها بمقر الأمم المتحدة في جنيف، يوم الأربعاء، بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش.

(ل د)