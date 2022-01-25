وقالت السفارة في بيان نشرته على "فيسبوك" إن الخرطوم ومدن سودانية أخرى قد تشهد، اليوم الثلاثاء، عصياناً مدنياً يتم على إثره إغلاق الطرق من قبل المحتجين، وكذلك تعطل الأعمال، كما أشارت إلى أنه من المتوقع أن تغلق قوات الأمن الجسور، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

وأضافت أن الاحتجاجات والعصيان المدني قد يستمر في الأسابيع المقبلة.

ودعت السفارة رعاياها إلى تجنب الحشود والمظاهرات، وتوخي الحذر، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.

وتشهد السودان منذ سيطرة الجيش على السلطة في الـ 25 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أوضاعاً أمنية متوترة، في ظل تواصل الاحتجاجات المناهضة للسلطة العسكرية.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الثلاثاء، عن سقوط 3 قتلى برصاص قوات الأمن، خلال المظاهرات التي خرجت، أمس الإثنين، المناهضة لسيطرة الجيش على السلطة.

وقالت اللجنة في بيان على "فيسبوك" إن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين ارتفع إلى 76 قتيلاً منذ يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

(ل د)