​​​​​​​السفارة الأمريكية تعلق أعمالها في تركيا بعد تقارير عن هجمات محتملة ضد أمريكيين

وتلقت البعثة الأمريكية في تركيا تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية وعمليات اختطاف محتملة ضد مواطنين أمريكيين ومواطنين أجانب في اسطنبول، وكذلك ضد القنصلية العامة للولايات المتحدة، ومواقع أخرى محتملة في تركيا، وذلك بحسب بيان نشرته السفارة الأمريكية في تركيا على موقعها الالكتروني.

وقالت السفارة الأمريكية في أنقرة "يُنصح المواطنون الأمريكيون بتوخي الحذر الشديد في المواقع التي قد يتجمع فيها الأمريكيون أو الأجانب، بما في ذلك مباني المكاتب الكبيرة أو مراكز التسوق".

وأضافت "سيتم تعليق جميع خدمات التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مرافق البعثة الأمريكية في تركيا (بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في أنقرة والقنصلية الأمريكية العامة في اسطنبول والقنصلية الأمريكية في أضنة والوكالة القنصلية الأمريكية في إزمير) مؤقتًا".

وسيتم إخطار الأفراد ذوي المواعيد المجدولة عن طريق البريد الإلكتروني مع إرشادات حول كيفية إعادة جدولة مواعيدهم، بحسب السفارة.

(م ش)

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