​​​​​​​الصدر يشدد على تشكيل حكومة أغلبية تدعم الأقليات في العراق

وقال مقتدى الصدر في بيان: "لا مكان للميليشيات في العراق، والكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية"، مشدداً على "ضرورة تشكيل حكومة أغلبية، لا مكان فيها للطائفية والعرقية".

وتابع: "اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية، يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد، وسيدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، وسيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد".

وأضاف: "اليوم سنقول نحن والشعب: كلا للتبعية.. قرارنا عراقي شيعي سني كردي تركماني مسيحي فيلي شبكي إيزيدي صابئي: (فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية)".

واختتم زعيم التيار الصدري بيانه بتوقيع، وصف نفسه فيه بـ "المواطن العراقي مقتدى الصدر".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد شدد في أكثر من مرة على تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا حكومة توافقية، إلا أن مراقبين يرون أنه من الصعب في الوقت الحالي تشكيلها.

(ش ع)