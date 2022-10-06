​​​​​​​الصدر يجمد جميع فصائله المسلحة بما فيها سرايا السلام

وقال وزير الصدر صالح محمد العراقي في تدوينة، "على قائد القوات المسلحة كبح جماح ميليشيات قيس الوقحة وأمثالها فهي لا تعرف غير الإرهاب والمال والسلطة"، بحسب ما أفادت شبكة السومرية.

وأضاف العراقي بلسان الصدر: "وبدورنا... ولدرء الفتنة في محافظة البصرة نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة – إن وجدت - بمـا فيهـا (سرايا السلام) ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا (صلاح الدين): (سامراء وما حولها) أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي".

وتابع: "وبخلافه.. فسنتخذ إجراءات أخرى لاحقاً.. فترهيب وإخافة المدنيين وإرعابهم أمر محرم وممنوع والاقتتال الداخلي محرم وممنوع".

ويذكر أنه في 30 آب/ أغسطس الماضي، اندلعت الاشتباكات في بغداد عقب قرار الصدر الانسحاب من الحياة السياسية، وبعد اقتحام أنصاره لمجمع حكومي ضخم في بغداد، واعتصامهم في مبنى البرلمان العراقي لعدة أيام.

(ل د)