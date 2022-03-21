وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية، أن "الكل بات يشك في الأحزاب التي شاركت بالعملية السياسية منذ السقوط وإلى يومنا هذا ولا سيما ممن لا ينتمي لتلك الأحزاب أو يؤيدها من الطبقات الشعبية المستقلة أو المحايدة إن جاز التعبير، ولذا كانت العملية السياسية الحالية نتاج ذلك، فقد أفرزت الكثير من النواب المستقلين في مجلس النواب وتقلص الكثير من الأحزاب ولا سيما على الصعيد (الشيعي) وفي جنوب العراق".

وأردف" نعم، حكومات توافقية توالت على العراق لم تنفع العراق والعراقيين بل يمكن القول إنها أضرت به عاماً بعد عام كما يدعي البعض لكن يمكن القول إن السبب هو: (التوافق) أو قل الحكومات التوافقية السابقة وما جرى فيها من تقاسم الكعكة وما شاكل ذلك".

وأضاف، "ولذا فإننا جربنا في العملية السابقة عدم تقاسم الكعكة معهم، ولم ينفع ذلك، واليوم نرى أننا يجب أن نخرج من عنق (التوافق) إلى فضاء الأغلبية ومن عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية، وهذا لم يكن بمقدورنا سابقاً لتواجد الأحزاب كما تعلمون.. أما اليوم فهناك طبقة من النواب المستقلين المحبين لوطنهم الواعين لأسباب تردي وتراجع العراق لهذه الدرجة المرعبة والمقلقة".

وتابع، "وهي أعني تشكيل حكومة أغلبية وطنية - تجربة لا بد من خوضها لإثبات نجاحها من عدمه، فلعلها تكون بداية للنهوض بالواقع المرير الذي يمر به بلدنا الحبيب من جميع النواحي وتحدياً للضغوطات الخارجية ضد وطننا الحبيب. فلذا أهيب بالنواب المستقلين المحترمين والوطنيين أن يقفوا وقفة عز وشرف وكرامة من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب، لذا فنحن بحاجة إلى وقفة شجاعة منكم".

وأكمل الصدر مخاطباً النواب المستقلين، "إن كنتم لا تثقون بي أو (بالكتلة الصدرية) فإننا سنعطي لكم مساحة لإدارة البلد إن وحدتم صفوفكم وابتعدتم عن المغريات والتهديدات".

وختم زعيم التيار الصدري، "فيا إخوتي في البرلمان العراقي من كتل مستقلة أو نواب مستقلين هلموا إلى آخر فرصة لنا ولكم فإن وفقنا انتفع الوطن والشعب وإن فشلنا فإنني كما قلت سوف أعلن ذلك وبملء الفم وبرحابة صدر ومن دون أي تردد فليس لي إلا اتباع الحق والابتعاد عن الباطل وإلا فإن هناك من يحاول جر العراق إلى أتون الحروب والصدامات وتهديم العملية الديمقراطية النزيهة".

(ش ع)