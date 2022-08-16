وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في منشور على تويتر، "مستمرون بالإصلاح ومستمرون بالثورة ضد فسادكم أيّها الفاسدون، وسياستكم بالتشبه بخطواتنا دليل على إفلاسكم والإصرار على فسادكم".

وأضاف: "إن كنتم تراهنون على (حرب أهلية) فأنا أراهن على الحفاظ على (السلم الأهلي) وإن الدم العراقي غالٍ بل أغلى من كل شيء، لكنني حباً بالعراق وعشقاً لشعبه ومقدساته.. أعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت الى إشعار آخر، لكي أفشل مخططاتكم الخبيثة ولكي لا أفدي فسادكم بدماء العراقيين الذين راح الكثير منهم ضحية لفسادكم وشهواتكم ولكي تبقى قيادات الفساد تعيث في الأرض فساداً".

ويوم الأحد حدد صالح العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت المقبل، موعداً لانطلاق التظاهرات "المليونية" التي دُعي لها في وقت سابق.

وقال العراقي في تغريدة إن التظاهرة ستنطلق من ساحة التحرير عصر يوم السبت قبل التوجه إلى ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء.

ويواصل كل من التيار الصدري وخصومه في "الإطار التنسيقي"، الضغط في الشارع مع تأزم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 تموز/ يوليو اعتصاماً في باحات البرلمان، بينما باشر مناصرو "الإطار التنسيقي" اعتصاماً مضاداً على أسوار المنطقة الخضراء منذ أيام.

(ل د)