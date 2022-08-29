​​​​​​​الصدر يعلن الاعتزال عن المشهد السياسي وغلق كافة المؤسسات

وذكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي تابعته: "يظن الكثيرون بما فيهم السيد الحائري أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم، كلا إن ذلك بفضل ربي أولاً ومن فيوضات السيد الوالد الذي لم يتخل عن العراق وشعبه".

وأضاف الصدر "وعلى الرغم من استقالته فإن النجف الأشرف هي المقر الأكبر للمرجعية كما هو الحال دوماً، وإنني لم أدع يوماً العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة إنما أنا أمر بالمعروف وناه عن المنكر".

وأشار الصدر إلى أنه "قرر عدم التدخل في الشؤون السياسية والاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر".

ويشهد العراق منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أزمة سياسية، جراء خلافات بين زعيم التيار الصدري والإطار التنسيقي، الذي يقوده خصمه زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حول إدارة العملية السياسية.

(ل د)