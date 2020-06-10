​​​​​​​السّيسيّ وترامب يبحثان الوضع اللّيبيّ

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدّث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأنه تمّ خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطوّرات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة"، حيث أعرب الرئيس ترامب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة، وإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.

وأضاف أنّه تم خلال الاتصال تناول بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل الرُّؤى بشأن تطوّرات الموقف الحالي لملف سدّ النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.

وكانت الخارجية الأميركية، قد أعربت السبت، عن ترحيبها بالجهود المصريّة لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.

)ي ح)