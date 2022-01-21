​​​​​​​السعودية تجري مباحثات حول مستجدات الأزمة اليمنية مع المبعوثين الأممي والأميركي

وقال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة على "تويتر": "اجتمعت مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبحثنا خلال الاجتماع المستجدات في الشأن اليمني، ومساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق"، مضيفاً: "أكدت حرص التحالف بقيادة المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وفي تغريدة منفصلة، قال الأمير خالد: "بحثت مع مبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن تيم ليندركينغ المستجدات الراهنة في اليمن، وأكدت له التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمن المنطقة واستقرارها".

(د ع)