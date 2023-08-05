​​​​​​​السعودية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان والكويت تدعو للحيطة والحذر

قالت السفارة السعودية في لبنان، في بيان نُشر في وقت متأخر من مساء الجمعة على معرفاتها الرسمية في التواصل الافتراضي، إن المملكة تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وتجنّب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وقالت في المنشور "تودّ السفارة تحذير المواطنين الكرام من عدم التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".

كما دعت سفارة دولة الكويت لدى لبنان في بيان لها، المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة.

وكان عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي قد طالبوا الخارجية الكويتية بسرعة التفاعل مع التطورات الأمنية في لبنان وتأمين المواطنين الكويتيين هناك.

(س ع)