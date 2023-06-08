​​​​​​​السعودية تدعو إلى اقتلاع داعش من جذوره

شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان على أهمية مكافحة التطرف ومواصلة العمل على منع عودة داعش.

وقال في كلمة افتتاح الاجتماع الوزاري لـ"التحالف الدولي" ضد داعش المنعقد في العاصمة الرياض، اليوم، إن المملكة ستبذل كل جهد لملاحقة داعش أينما وجد.

كما أكد أن: "السعودية تؤمن بضرورة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف"، مضيفاً أنها ستواصل الجهود المنسقة لاقتلاع آفة الإرهاب من جذورها.

إلى ذلك، شدد على وجوب العمل على منع داعش من استغلال أي فرصة للعودة من جديد، وتجفيف منابع تمويله.

وقال وزير الخارجية السعودي إن من "المؤسف وغير المقبول على الإطلاق" أن تتنصل الدول الغنية من مسؤوليتها المتعلقة باستعادة مواطنيها الذين تم احتجازهم خلال المعركة ضد داعش.

وأضاف "لذلك أقول لتلك الدول عليكم التحرك وتحمل مسؤولياتكم. كونكم جزءا من تحالف يعني العمل معا".

بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن أن بلاده ملتزمة بدحر داعش والتخلص من آفة الإرهاب. إلا أنه نبه من أن أفغانستان، وبعض المناطق الإفريقية شهدت ارتفاعاً في الهجمات الداعشية.

كما حذر في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع، من أن الإبقاء على مرتزقة داعش الأجانب في المخيمات يهدد بعودة داعش. ودعا الدول المعنية إلى استعادة مواطنيها من مرتزقة داعش الأجانب، معتبراً أن تلك الخطوة مهمة جداً من أجل تفكيك مخيم الهول في سوريا.

(م ش)