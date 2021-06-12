​​​​​​​السعودية تعلن اقتصار الحج هذا العام على 60 ألف من المواطنين والمقيمين بالبلاد

وشددت وزارة الحج والعمرة في بيان على "ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين".

وبحسب البيان، فإن إتاحة التسجيل اقتصر على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام من المواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، وذلك لضمان أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة.

وأكد البيان بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذا الترتيب يأتي من منطلق حرص المملكة العربية السعودية الدائم على صحة الحجاج وسلامتهم وأمنهم وسلامة بلدانهم أيضًا.

(د ع)