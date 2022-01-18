ويشارك في المؤتمر المجموعة الأوروبية ممثلة في بريطانيا وفرنسا والنرويج والسويد، وكذلك الولايات المتحدة، فضلاً عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما أفادته شبكة "العربية".

وسيحضر المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي فيي، المؤتمر الذي ينعقد ليوم واحد.

كما سيشارك سفراء دول أوروبية في الخرطوم في مؤتمر الرياض الذي يبحث الدعم الكفيل بإنهاء حالة الاحتقان السياسي ودعم العملية الديمقراطية، وإيجاد أرضية للحوار بين المكونات السياسية.

وتزامناً، قال متحدّث باسم الخارجية الأميركية، إن مساعدة وزير الخارجية والمبعوث الأميركي للقرن الأفريقي سيتوجّهان إلى الخرطوم لتجديد الدعوة لوقف "العنف" واحترام حرية التعبير والتجمّع السلمي.

ويأتي الإعلان متزامناً مع اجتماع لممثّلي الرباعية الدولية بشأن السودان في الرياض، الذي أكّد الالتزام بمواصلة جهود تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

(ل د)