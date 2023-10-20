تعقد اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، القمة الأولى من نوعها بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان"، بحضور كامل لزعماء "آسيان".

وحسب وكالة "واس" السعودية، تجمع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا روابط مشتركة، على رأسها الموقع الإستراتيجي والتقدم الاقتصادي، وتوطيد الشراكات الاستثمارية الدولية، والتنمية الثقافية، وتعزيز السلام والاستقرار الدولي.

ويعود تاريخ العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة آسيان، إلى آذار 1986، حينما قرر المجلس الوزاري في دورته 18 الموافقة على إجراء اتصالات أولية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، كما قرر المجلس الموافقة على فتح حوارات اقتصادية وبحث سبل تعزيز التعاون بينهما.

والخميس اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي وصل إلى السعودية الأربعاء، وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية.

ووصل الأربعاء رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، ورئيس جمهورية تيمور الشرقية خوسيه راموس هورتا، وسلطان بروناي دار السلام الحاج حسن البلقيه.

والخميس وصل الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس الابن، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، والوفد المرافق له للمشاركة في القمة.

كما وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عُمان، شهاب بن طارق آل سعيد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

رابطة آسيان

رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) منظمة سياسية اقتصادية، تعد سابع أكبر اقتصاد في العالم، تشكلت عام 1967 في بانكوك بهدف تعاون الدول الأعضاء في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والتعليمية، ولتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين في المنطقة.

تشكلت الرابطة أولاً من 5 دول، هي: أندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلند، ثم انضمت لاحقاً جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية وكمبوديا وبروناي دار السلام وميانمار وفيتنام، وتهدف إلى تسريع نمو الدول الأعضاء، وتجنب النزاعات المسلحة، وإقامة منطقة تجارية حرة.

(د ع)