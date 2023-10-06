​​​​​​​الرؤساء المشتركون للتنظيمات الكردستانية يدعون إلى مساندة روج آفا

تحدث الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب، رمزي كارتال، وعضو الهيئة القيادية في منظومة المجتمع الكردستاني، زبير آيدار، والرئيسة المشتركة للمؤتمر القومي الكردستاني، زينب مراد، والرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الكردستاني الديمقراطي في أوروبا، زبيدة زمرد والرئيسة المشتركة لاتحاد المجتمعات الكردستانية في ألمانيا، أمينة روكن آكجا، إلى وكالتنا عن هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

رمزي كارتال: هذه مرحلة هزيمة الفاشية والخيانة

أشار الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب، رمزي كارتال إلى سعي دولة الاحتلال التركي إلى التغطية على صدى العملية الفدائية في أنقرة وقال: "تلقت ضربةً موجعة بالعملية الفدائية في أنقرة، التي دمرت بروبوغندا الدولة التركية، لذا تهاجم روج آفا وكريلا حركة التحرر الكردستانية لتحقيق انتصار ما، لكن هذا غير ممكن، ويجب على شعبنا في جميع أنحاء كردستان وخارجها التحرك وخوض نضال عالمي، فعلى الجميع اتخاذ موقف حيال سياسات الدولة التركية، وستزيد الدولة التركية وضعها سوءاً بهجماتها هذه، فهذه مرحلة إفشال سياسات الفاشية التركية وهزيمة نهجها والخيانة، لذا على جميع أبناء شعبنا ومؤسساتنا تعزيز موقفهم حيال الهجمات والخيانة".

زينب مراد: يمكن حماية المكتسبات من خلال الوحدة

أوضحت الرئيسة المشتركة للمؤتمر القومي الكردستاني (KNK)، زينب مراد، أنه لا يمكن إحباط الهجمات إلا بتوحيد الصف وقالت: "تستخدم دولة الاحتلال التركي في مناطق الدفاع مديا الأسلحة المحظورة وتستهدف البنية التحتية والأهالي في روج آفاي كردستان، إنها ترتكب جرائم حرب وتسعى إلى إحياء داعش في المنطقة، وهذه الهجمات مخالفة لجميع القوانين الدولية، لذا أصبحت الدولة التركية خطراً على العالم أجمع، وصمت القوى الدولية يعني الموافقة على إبادة الكرد، ويقع على عاتق المؤسسات القانونية ومنظمات حقوق الإنسان إنهاء هذه الهجمات، وإغلاق المجال الجوي لمناطق شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان أمام الدولة التركية. إننا ندعو جميع القوى الكردستانية إلى اتخاذ موقف ضد هذه الهجمات التي تستهدف شعبنا أجمع، فالدفاع عن ثورة الإنسانية، ثورة المرأة، واجبٌ تاريخي يقع على عاتق جميع القوى الكردية والكردستانية، لذا علينا حماية مكتسباتنا اليوم، ولا يمكن القيام بهذا إلا من خلال الوحدة الوطنية وتوحيد الصف أو الموقف. وسنرد على هذه الهجمات الوحشية بوحدتنا".

زبير آيدار: إنها عدوان ضد جميع المكتسبات الكردية

أكد عضو الهيئة القيادية في منظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، زبير آيدار، على أن مقاومة أهالي المنطقة ستنتصر وقال: "الهجمات التي تطال روج آفا جزء من سياسة الإبادة، فلم تقع أي هجمات على تركيا من قبل روج آفا، والادعاءات التي تقول إن منفذي عملية أنقرة دخلوا من روج آفا كاذبة، إنهم يبحثون عن أعذار وذرائع فقط، ففي إسطنبول أيضاً قامت امرأة عربية بتفجير قنبلة، فاتهموا الكرد بذلك، وشنوا هجمات مماثلة على روج آفا، لكن العالم كله رأى أن هذه ليست الحقيقة، والآن يعيدون السيناريو ذاته. إن تصريحات الدولة التركية هي ضد الإنسانية، إنهم يستهدفون كيان روج آفا ووجود الكرد، وهذا استمرار لهجمات احتلال عفرين، سري كانيه وكري سبي. وفي مواجهة هذا، سنقاوم كشعب كردي وتنظيمات كردستانية بكل الطرق. فمقاومتنا مقدسة ومشروعة، لذا أدعو الشعب الكردي أجمع إلى الوقوف ضد هذه الهجمات في كل مكان، فهذا عدوان على جميع مكتسبات كردستان، فهم يسعون إلى القيام بما فعلوه في عفرين وسري كانيه وكري سبي وفي جميع أنحاء كردستان، ومن يريد أن يعرف حقيقة الدولة التركية فليذهب ويرى الواقع في عفرين والجزيرة، إننا ندعو جميع قوى العالم، لا سيما التحالف الدولي ضد داعش ونقول لها إن الدولة التركية الحليفة لداعش تسعى إلى فتح روج آفا للمتطرفين، وتضعف عملية محاربة المتطرفين في المنطقة، لذا على التحالف الدولي تحمّل مسؤولياته واتخاذ موقف حيال هذا، أما روسيا فعليها إغلاق المجال الجوي أمام الدولة التركية، ولا تساوم على الكرد في الحرب الأوكرانية، وأدعو العالم أجمع والقوى الديمقراطية إلى الوقوف مع الكرد، سنقاوم وننتصر".

زبيدة زمرد: روج آفا أساس المقاومة لجميع الشعوب

أشارت الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الكردستاني الديمقراطي في أوروبا (KCKD-E) زبيدة زمرد، إلى علاقة الهجمات بالمؤامرة الدولية، وقالت: "تتزامن هذه الهجمات مع الذكرى السنوية للمؤامرة، يسعون إلى إضعاف النضال في سبيل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وإنهاء العزلة المشددة عليه، إنها هجمات ضد الإنسانية، وإذا لم يوضع حد لهم سيرتكبون مجازر كبيرة، يجب ألا تلتزم أي قوة دولية الصمت حيال هذه الهجمات، إن تطبيق نموذج القائد آبو في روج آفا أشبه بسكين ينغرز في قلب المحتل، والدولة التركية تنتهك الحدود الإنسانية منذ أمد طويل، وإدانة هذه الهجمات وحدها غير كافية، يجب أن تكون هناك مساندة وحماية على مستوى عالٍ، وليعلموا جيداً أن الدفاع عن مكتسبات روج آفا ستفشل جميع الهجمات، يجب على شعبنا بأسره أن يشكل حلقة مقاومة حول روج آفا، فهي تُعد أساساً للمقاومة بالنسبة لجميع الشعوب".

أمينة روكن آكجا: سنرفع صوتنا عالياً في كل مكان

من جانبها، قالت الرئيسة المشتركة لاتحاد المجتمعات الكردستانية في ألمانيا (KON-MED) أمينة روكن آكجا: "إن هدف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية هو القضاء على مكتسبات الكرد، لذا علينا رفع صوتنا عالياً في كل مكان ولا نسمح لهم بذلك، إن أي تهديد أو خطر على روج آفا هو خطر يحدق ببقية أجزاء كردستان أيضاً، لقد وصلت روج آفا إلى هذا المستوى بعد بذل تضحيات عظيمة جداً، ويتوجب على الشعوب في أوروبا أيضاً التحرك والدفاع عن روج آفا، فليعلم الجميع أن خسارة روج آفا اليوم تعني خسارة كردستان بأكملها غداً، ولا يمكن أن نقبل بهذا يوماً، لقد بنوا وجودهم على أساس إبادة الكرد، لكننا لن نسمح بتحقيق هذا الهدف وارتكاب عمليات الإبادة الجماعية هذه من الآن فصاعداً".

(ر)

ANHA