​​​​​​​الرقة والطبقة تخرجان مؤازرةً للسويداء

شهدت قبل قليل مدينة الرقة، بعد انتهاء صلاة الجمعة تجمّع العشرات من أهالي الرقة أمام جامع الفواز في شارع تل أبيض وسط المدينة، للمشاركة في مسيرة مؤيدة للاحتجاجات والتظاهرات في مدينة السويداء السورية، توجهت صوب دوار الساعة في المدينة.

وكذلك في مدينة الطبقة انطلقت مسيرة مماثلة شارك فيها العشرات من أهالي المدينة، بعد صلاة الجمعة من أمام جامع الحمزة الواقع في حي وادي محوك، وصولاً إلى دوار الكنيسة الواقع وسط غرب المدينة.

وأعرب المشاركون عن تضامنهم مع مطالب أهالي السويداء، والتأكيد على أهميتها لتبديل شكل الحكم في البلاد، عبر هتافات صدحت بها حناجرهم، وأوراق سطّروها بأيديهم، من قبيل "واحد واحد واحد الشعب السوري واحد، يا سويداء الرقة معك للموت، لا للاضطهاد، نعم للديمقراطية، تحيا سوريا حرة، سوريا حرة أبية، وغيرها".

وتشهد عدة مناطق سورية تخضع لسيطرة حكومة دمشق، احتجاجات وتظاهرات، مناهضة لسياسة حكومة دمشق ومطالبة باللجوء إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، وتحويل نظام الحكم إلى نظام لا مركزي.

وأكد مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم عبر بيان كتابي، على وقوفه التام مع "الحراك السلمي الشعبي" في مختلف المدن السورية، داعياً في الوقت نفسه، إلى "عدم الانجرار إلى الفِخاخ المتناقضة التي ترمي إليها السلطات وأجهزتها الأمنية من جهة، وتركيا وأدواتها الإخوانية من جهة أخرى، وتوجهت لحكومة دمشق بتلبية المطالب واللجوء إلى الحل السياسي.

(م خ)

ANHA