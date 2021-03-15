​​​​​​​الرقة.. مراسم احياء الذكرى الثالثة لاستشهاد عمر علوش

هذا وتوافد العشرات من أهالي مدينة الرقة وأعضاء المؤسسات المدنية والعشرات من شيوخ ووجهاء العشائر وممثلي مختلف الأحزاب والقوى السياسية إلى مبنى مجلس الرقة المدني، للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد عضو لجنة العلاقات في مجلس الرقة المدني عمر علوش.

وزُينت ساحة مبنى المجلس بصور الشهيد عمر علوش وشهداء مجلس الرقة المدني وشهداء ثورة شمال وشرق سوريا من مدنيين وعسكريين.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، تلاها العديد من الكلمات، منها كلمة باسم الإدارة الذاتية ألقاها الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبد حامد المهباش، الذي استهل حديثه بالقول: "عمر علوش كان بمثابة الصديق والأخ والمعلم لنا جميعًا، وكان من الأشخاص الذين بادروا إلى تأسيس مجلس الرقة المدني".

وأضاف عبد حامد المهباش "لعمر علوش دور كبير في تأسيس مجلس الرقة المدني وحزب سوريا المستقبل وكان لا يكل ولا يمل من خدمة أبناء شعبه أبناء شمال وشرق سوريا".

وأشاد المهباش بدور الشهيد عمر علوش في المجالات السياسية والاجتماعية والتنظيمية، وقال: "الشهيد عمر علوش كان بارعًا في كل ما يفعله، كان يعمل بكل أخلاق وبكل إنسانية لخدمة أبناء شمال وشرق سوريا".

وتحدث بعدها رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان الذي قال: "في مثل هذا اليوم فقدنا أخًا وصديقًا عزيزًا على جميع أبناء المنطقة من الكرد والعرب"، مشددًا على أن "استشهاد عمر علوش هو نواة لثورة شمال وشرق سوريا".

وأضاف إبراهيم القفطان "نستنبط من الشهيد عمر علوش الكثير من الأمور منها الحوار، ودائمًا ننشد الحوار مع كافة الأطراف رغم ما حصل في مناطقنا".

وتطرق إلى مناقب الشهيد قائلًا: "الشهيد عمر علوش كان منارة للخير والعطاء، ومن يعرف الشهيد عمر علوش يعرفه بالوطني السوري، فلم يرتمِ يومًا من الأيام في أحضان قومية كردية أو عربية بل كان سوريًّا بامتياز يحمل الوطنية والمواطنة".

واختتمت مراسم الاستذكار بالعديد من الكلمات التي ألقاها أصدقاء الشهيد عمر علوش منها كلمة المحامي عواس علي وكلمة الشيخ حامد الفرج، اللذين عبرا خلال كلمتيهما عن فخرهما بالشهيد عمر علوش.

وأكدا أن الشهيد عمر علوش هو شهيد الإنسانية، وكان من السباقين في حل كافة المشاكل التي كانت تعيق عمل مجلس الرقة المدني".

وأضافا: "نحن نستذكر اليوم شهيدًا قدم كل ما يستطيع وأوصل ليله بنهار من أجل خدمة أهل شمال وشرق سوريا، لقد رافقناه أخًا وصديقًا، لكن أيدي الغدر وخفافيش الظلام ومرتزقة تركيا أرادات أن تغتال الحقيقة في عمر علوش، أرادات أن تغتال مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، ولكننا اليوم نكمل مسيرته ومسيرة كافة شهداء شمال وشرق سوريا".

والجدير بالذكر أن الشهيد عمر علوش تعرض لعملية اغتيال في منزله الواقع بمدينة كري سبي/ تل أبيض في 15 آذار 2018، من قبل خلية إرهابية تابعة للاستخبارات التركية.

(خ ج)

ANHA