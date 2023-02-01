​​​​​​​الرقة.. عودة الحياة الطبيعية بعد انقضاء مدة الحظر الكلي

مع استمرار حملة "الانتقام لشهداء الرقة" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية لملاحقة خلايا مرتزقة داعش، طبقت اللجنة الداخلية حظر تجوال كلي أمس الثلاثاء، على مدينة الرقة ليوم واحد فقط.

استمر الحظر من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً من يوم أمس (31 كانون الثاني 2023).

ومع رفعه، شهدت مدينة الرقة اليوم الأربعاء، عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة، حيث توجه الأهالي إلى أعمالهم وإقبالهم على الأسواق بعد أن فتحت المحال التجارية والأسواق والمطاعم أبوابها في الصباح.

ولا تزال الحملة الملاحِقة لخلايا مرتزقة داعش مستمرة في مدينة الرقة وريفها منذ الـ 25 من كانون الثاني الفائت.

(أم/ س ر)

ANHA