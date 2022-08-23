​​​​​​​الرئيسة المشتركة لمكتب الدفاع: قواتنا وشعبنا على جاهزية تامة لصد هجمات الاحتلال التركي

تستمر دولة الاحتلال التركية بشن هجماتها على شمال وشرق سوريا، مستهدفة المواطنين ونقاط قوات سوريا الديمقراطية وقوات حكومة دمشق الموجودة على خطوط التماس مع جيش الاحتلال التركي، دون أي موقف واضح من قبل حكومة دمشق والقوى الدولية.

وبهذا الخصوص، أكدت الرئيسة المشتركة لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيان العلي، على جاهزية قوات سوريا الديمقراطية، للتصدي للهجمات التركية وأوضحت "قمنا بالتجهيز بشكل كامل للتصدي لهذا الهجوم".

واستنكرت في لقاء مع وكالتنا التصعيد التركي على المنطقة الذي يهدف إلى الاحتلال وتوسيع نفوذها على حساب الأراضي السورية "دولة الاحتلال التركي لا تحارب مكوناً معيناً فحسب، بل كافة المكونات التي تقطن المنطقة والهدف هو إفشال مشروع الإدارة الذاتية في المنطقة".

وأكدت "قوات سوريا الديمقراطية على أُهبة الاستعداد لرد أي هجوم على أهلنا في المنطقة. لن نتخلى عنها لأننا قدمنا الكثير من التضحيات والشهداء من أجل تحريرها، واليوم تركيا تستهدف القياديين والقياديات في قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي".

الدول الضامنة وحكومة دمشق لم تبدِ أي موقف

وانتقدت بيان العلي الصمت الدولي المتواصل حيال الجرائم التركية "الدول الضامنة لم تبيّن رفضها أو استنكارها لاستهداف تركيا لمنطقنا، والذي تسعى من خلاله إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة من خلال استهداف المدنيين والقوات العسكرية في المنطقة".

كما انتقدت بيان العلي "موقف حكومة دمشق حيال الهجمات التركية التي تطال الأراضي السورية وسيادتها"، وشددت على "أن يكون لحكومة دمشق موقف صريح وواضح للرأي العام".

وأكدت "النظام موجود على الشريط الحدودي فقط، ولكنه لم يبدِ أي ردة فعل أو استنكار، على الرغم من كل الهجمات على المنطقة، وخاصة قصف المسيّرات الذي طال أهالي المنطقة".

لن يحمي المنطقة إلا أهلها

شددت بيان العلي على أهمية تكاتف المكونات لصد هجمات الاحتلال التركي "نحن مكونات شمال وشرق سوريا يجب أن نكون يداً واحدة لنكسر جميع هذه الهجمات، ليس لنا أحد غير أهلنا وشعبنا، ولن يحمي هذه المنطقة غير شعبها وقواتها قوات سوريا الديمقراطية".

شعبنا يدرك عواقب ومخاطر الاحتلال

نوّهت بيان العلي "القوات العسكرية واثقة بشعب المنطقة لكسر مخططات الاحتلال التركي وأهدافه، وكما حررنا هذه المنطقة، سيساند شعبنا قواتنا ومؤسساتنا الإدارية لتحرير الأراضي المحتلة وسنكسر هجمات الاحتلال على المنطقة".

واختتمت الرئيسة المشتركة لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حديثها بالقول "إن أهالي شمال وشرق سرويا يدركون مخاطر التهديدات التركية على المنطقة، ولديهم ردة فعل قوية للدفاع عن هذه الأرض والمحافظة على أمن واستقرار المنطقة".

(خ)

ANHA