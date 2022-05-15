​​​​​​​الرئيسة المشتركة لمجلس PYD في مقاطعة كوباني: الكرد سيناضلون حتى دحر الاحتلال والخونة

وجاء حديث الرئيسة المشتركة لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كوباني نصرة درويش على خلفية هجمات دولة الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان منذ الـ 17 من نيسان الجاري بعيد البدء ببناء جدار عازل بين شنكال وروج آفا كردستان.

واستنكرت نصرة درويش في لقائها شراكة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع أعداء الشعب الكردي وبناء الجدار العازل بين شنكال وروج آفا كردستان، وقالت: "رأينا عبر التاريخ خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعاونه مع أعداء الشعب الكردي ضد أخوته الكرد، إنهم يهدفون إلى فصل كل منطقة كردية عن أخرى فبناء هذا الجدار جاء تمهيداً لبدء الهجمات الاحتلالية على المناطق الكردية".

وأضافت نصرة: "ما يحدث في شنكال وجبال كردستان وروج آفا كردستان اليوم سيحدث غداً في باشور كردستان وسيأتي دور الحزب الديمقراطي الكردستاني لكي يتم تصفيته من قبل الاحتلال التركي، لأنه يعادي الكرد عبر التاريخ ويهدف لإبادتهم وعليه يجب على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يكون واعياً لمخططات العدو التركي".

وفي إشارة إلى هجمات 17 نيسان، قالت: "الهجوم الذي تشنه دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع هو خطة مشتركة بين دولة الاحتلال التركي والحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني، العدو يريد إنهاء وجود خريطة كردستان بكافة السبل الممكنة لذا احتل مناطق عدة في روج آفا مثل عفرين وسري كانيه وكري سبي، والآن يحاول احتلال مناطق الدفاع المشروع في محاولة لتنفيذ مخططه الاحتلالي.

وتابعت: "لن يستطيع العدو فصل الشعب الكردي عن بعضه مهما حاول سواء عبر بناء جدران عازلة أو شن الهجمات على المناطق الكردية وزرع الفتن بين مكونات الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، لأن هذا الشعب المناضل ما زال يناضل في وجه الاحتلال التركي وسيستمر بالمقاومة حتى تحقيق النصر ولن يدع العدو ينفذ مخططاته على أراضي كردستان.

وناشدت الرئيسة المشتركة لمجلس PYD في مقاطعة كوباني نصرة درويش الشعب الكردي في باشور كردستان لرفع وتيرة النضال والانتفاض والخروج إلى الساحات للوقوف في وجه خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الشعب الكردي كافة والوقوف إلى جانب شعب شنكال وقوات الكريلا.

كما وتطرقت نصرة في حديثها إلى أن العدو يستهدف مشروع الأمة الديمقراطية عبر بناء الجدار العازل بين المنطقتين اللتين تطبقان هذا المشروع المتمثل بالإدارة الذاتية الديمقراطية، مؤكدة بأنهم سيفشلون ككل مرة ولن يستطيعوا هدم هذه الإدارة التي يلتف حولها شعب المنطقة بكافة مكوناته.

واختتمت نصرة حديثها قائلة: "الشعب الكردي سيناضل دائماً في وجه العدو والخونة عبر التاريخ وهو سائر في خط النضال حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال والخونة".

(د)

ANHA