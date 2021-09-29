​​​​​​​الرئيس التونسي يكلف امرأة لتشكيل الحكومة الجديدة

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان مقتضب: "عملًا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أيلول/ سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال" وفق ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

ويأتي تعيين رئيسة للحكومة في إطار أولى الخطوات ضمن خريطة الطريق عقب قرارات استثنائية أعلنها سعيّد في 25 تموز/ يوليو الماضي، تقضي بتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

(د ع)