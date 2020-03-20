​​​​​​​الرئيس التونسي يعلن فرض حجر صحي كامل على البلاد

وقال قيس سعيّد في خطاب بثه التلفزيون التونسي، إنه سيتم عزل المدن عن بعضها البعض، ووقف التنقل بين المدن إلا في الحالات القصوى جدا.

وطمأن الرئيس التونسي الشعب، موضحا أنه سيتم مد كل السكان بالمواد الغذائية، وستبقى المحال التجارية الصغرى مفتوحة، تجنبا للتجمعات الكبرى، مؤكدا أنه سيتم تزويدها بكل ما يحتاجه المواطن.

كما تقرر غلق المناطق الصناعية الكبرى في تونس، حيث يتواجد عدد مكثف من العمالة والموظفين.

وشدد سعيّد على أنه سيتم الحجر الصحي على بعض الأشخاص، على أن يتم تأمين النزل والفضاءات المخصصة لذلك.

وجاء خطاب الرئيس التونسي بعد ساعات على تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 54.

المصدر: وكالات