​​​​​​​الرئيس الصيني: العلاقة بين الصين والولايات المتحدة هي الأهم في العالم

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الإثنين، إن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة "ستكون حاسمة لمستقبل البشرية"، وذلك خلال استقباله وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في بكين.

وقال شي إن "العلاقة بين الصين والولايات المتحدة هي الأهم في العالم"، معتبراً أن "الطريقة التي ستتوافق فيها الصين والولايات المتحدة على مواجهة عالم مضطرب، ستحدد مستقبل البشرية ومصيرها".

وكان الرئيس الصيني قد استقبل وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بقيادة زعيم الغالبية الديمقراطية في المجلس، تشاك شومر، في بكين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، شينخوا.

واستأنفت الصين والولايات المتحدة اللتان تتعارضان في العديد من المسائل، الحوار خلال الأشهر الأخيرة، مع سلسلة من الزيارات أجراها مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى لبكين، في إطار التقارب الدبلوماسي بين القوتين.

ويرأس شومر وفداً من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في رحلة إلى آسيا، تشمل أيضاً كوريا الجنوبية واليابان، وتهدف الجولة إلى "تعزيز المصالح الاقتصادية والأمنية" للولايات المتحدة.

(س ع)