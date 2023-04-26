​​​​​​​الرئيس الصيني يبلغ زيلينسكي بإرسال مبعوث خاص لكييف لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بمبادرة من الجانب الأوكراني.

وقالت تشونينغ، في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، إن "الرئيس شي جين بينغ، أبلغ زيلينسكي بأن الصين سترسل الممثل الخاص للحكومة الصينية المعني بشؤون أوراسيا إلى أوكرانيا ودول أخرى، لإجراء اتصالات معمقة مع جميع الأطراف، بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".

وأكد الرئيس الصيني، بحسب البيان، وقوف بلاده إلى جانب السلام فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، مضيفاً أن "الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدماً".

وأعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن تفكر جميع الأطراف بجدية في الأزمة الأوكرانية، وأن تبحث بشكل مشترك عن طرق لإحلال السلام والاستقرار بشكل دائم في أوروبا عبر الحوار.

ونقل التلفزيون الصيني عن زيلينسكي، قوله إن المحادثة مع شي جين بينغ كانت طويلة وذات مغزى، وستعطي دفعة قوية لتنمية العلاقات الثنائية.

(م ش)