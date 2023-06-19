اجتمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، في بكين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وجاء اللقاء الذي تم تأكيد حصوله في آخر لحظة، في اليوم الثاني والأخير من زيارة بلينكن للصين ضمن مساعٍ هادفة إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين.

وإثر اللقاء، أكد شي جين بينغ أنه تم خلال الاجتماع "إحراز تقدّم" والتوصل إلى "أرضيات تفاهم" بين البلدين. وقال لبلينكن إن "الطرفين أحرزا تقدماً وتوصلا إلى أرضيات تفاهم حول نقاط محددة"، معتبراً أن هذا الأمر "جيد".

وعبّر الرئيس الصيني لضيفه عن أمله في أن تسهم زيارته "إيجابياً" في تعزيز العلاقات الثنائية، حسبما أفادت قناة "سي جي تي إن" الصينية التلفزيونية الرسمية، التي نقلت عن شي قوله لبلينكن: "يجب أن تستند التفاعلات بين الدول دائماً على الاحترام المتبادل والصدق. آمل أن يساهم الوزير أنتوني بلينكن خلال زيارته، إيجابياً في ضمان استقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

(م ش)