​​​​​​​الرئيس السوري يعفي رئيس مجلس الوزراء من منصبه

وجاء في بيان الرئاسة السورية: "الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 143 للعام 2020 القاضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد محمد ديب خميس من منصبه وتكليف السيد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه كوزير للموارد المائية".

وشهدت الليرة السورية مؤخرا تراجعا كبيرا في قيمتها أمام الدولار إذ تخطت حاجز الـ3000 ألاف ليرة سورية للدولار الواحد، وهي سابقة من نوعها منذ بداية الأزمة السورية، ما أثار تخبطا واستياء كبيرا في الشارع السوري الذي انعكس بدوره على أسعار السلع الاستهلاكية.

ونادى على إثرها عدد من أعضاء مجلس الشعب بحجب الثقة عن الحكومة، كما عبر البعض عن أن إجراءات الحكومة لم ترتق للمستوى المعيشي للمواطنين في ظل تخبط القرارات والكثير من المواطنين أصبحوا قاب قوسين من الجوع، وأن أحد اسباب انخفاض العملة هو سياسات خاطئة مارستها الحكومة.

المصدر: وكالات