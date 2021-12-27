​​​​​​​الرئيس الصومالي يعلق مهام رئيس الوزراء بعد كشفه تقويض فرماجو لإجراء الانتخابات

وأعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد "فرماجو"، اليوم الاثنين، تعليق مهام رئيس الوزراء غداة خلاف حول تنظيم الانتخابات التي طال انتظارها في هذا البلد غير المستقر ضمن منطقة القرن الأفريقي.

وقال مكتب الرئيس، في بيان: "قرر الرئيس تعليق رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ووضع حد لصلاحياته بسبب ضلوعه في الفساد"، متهماً روبلي بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراض.

في حين كشفت تقارير صحفية محلية، اليوم الأثنين، بأن قوات موالية للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، تحاصر مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، قرب قصر الرئاسة بمقديشو وطردت تلك القوات- بحسب التقارير- الموظفين وأغلقت مكتب رئيس الوزراء، بمركبات مدرعة، كما منعت دخول وخروج أي أحد منه تنفيذاً لتوجيهات فرماجو، وفق ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وأمس الأحد، اتهم روبلي، الرئيس بتقويض العملية الانتخابية، بعدما أعلن فرماجو سحب تكليف رئيس الحكومة تنظيم الانتخابات التي أثار إرجاؤها أزمة مؤسساتية خطيرة.

وقال أن "فرماجو أنفق كل شيء خلال وجوده في السلطة لضمان نتيجة الانتخابات لصالحه أو تمديد غير قانوني ومواصلة عرقلة الانتخابات".

وتابع في بيان أنه "منذ أن تولى رئيس الوزراء قيادة العملية الانتخابية ظل الرئيس يعيق باستمرار تنفيذ الانتخابات المتفق عليها، باستخدام تكتيكات مختلفة".

وانتهت ولاية فرماجو الذي يتولى الحكم منذ 2017، في الثامن من شباط/ فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع القادة الإقليميين على تنظيم انتخابات في الصومال التي تتبنى نظاماً انتخابياً معقداً وغير مباشر.

وأدى الإعلان في منتصف نيسان/ أبريل عن تمديد ولايته لمدة عامين إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو.

وتوصل الفرقاء في الصومال لاتفاق برعاية دولية يقضي بقيادة روبلي البلاد لحين إجراء الانتخابات.

(د ع)