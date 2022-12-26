​​​​​​​الرئيس الصربي يأمر قائد الجيش بالتوجه إلى الحدود مع كوسوفو

أمر الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش قائد جيشه بالتوجه إلى الحدود مع كوسوفو، وفق ما أعلن الجنرال ميلان مويسيلوفيتش نفسه، مع تفاقم التوتر بين البلدين مؤخراً على خلفية منع العبور عند نقاط حدودية.

وتأتي الخطوة وسط مخاوف من تجدد الصراع الذي وقع قبل أكثر من عقدين وانتهى بتدخل حلف شمال الأطلسي.

وقال مويسيلوفيتش في مقابلة مع قناة "بينك تي في" المحلية أمس الأحد، إنه توجه عقب اجتماعه بالرئيس فوتشيتش إلى بلدة راسكا التي تبعد نحو 10 كم عن الحدود مع كوسوفو".

ووصف الجنرال الصربي الوضع على الحدود مع كوسوفو "بالصعب والمعقد"، وقال إن ذلك يتطلب في الفترة المقبلة انتشار الجيش الصربي على طول ما سماه الخط الإداري، وهو المصطلح الذي تستخدمه بلغراد لتوصيف الحدود مع كوسوفو.

كما قال مويسيلوفيتش إن "المهام التي أوكلت إلى الجيش الصربي.. دقيقة وواضحة وسيتم تنفيذها بالكامل".

وكانت رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش حذرت الأسبوع الماضي من أن الوضع في كوسوفو "على حافة نزاع مسلح".

(م ش)