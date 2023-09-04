​​​​​​​الرئيس الروسي يبلغ أردوغان استعداده لإجراء مباحثات بشأن اتفاقية الحبوب

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان استعداده لإجراء مباحثات بشأن اتفاقية الحبوب، حسب وكالة رويترز.

وأضاف بوتين "منفتحون على الحوار بشأن اتفاق الحبوب مع أوكرانيا"، مشيراً إلى أن موسكو ستواصل المفاوضات مع تركيا بشأن إنشاء مركز غاز.

ومن جانبه، قال أردوغان إن التبادل التجاري بين روسيا وتركيا وصل إلى 100 مليار دولار.

كان بوتين وأردوغان قد بدأ مباحثات موسعة في مدينة سوتشي الروسية.

من جهته، أكد مصدر تركي لوكالة روسية أن المحادثات المقرر إجراؤها، اليوم، بين الرئيس الروسي ونظيره التركي ستكون حاسمة بالنسبة لمصير صفقة الحبوب.

وأضاف المصدر المشارك في المفاوضات بالقول: "هذه المفاوضات بين الزعيمين بالغة الأهمية. فيما يتعلق بمبادرتنا (مبادرة حبوب البحر الأسود)، مثلما قلت سيتم تحديد الخطوات اللاحقة بشأن هذا الموضوع، وكما تعلمون هناك مخاطر حيال ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، لذا فإن كافة التفاصيل، وكل التصريحات والاتفاقات ستكون مهمة جداً".

(م ش)