​​​​​​​الرئيس المشترك لمركز كهرباء تل تمر: تركيا تتعمد استهداف محطة الكهرباء لتهجير السكان

إمعاناً في عنجهيته، يستمر الاحتلال التركي ومرتزقته في شن هجماتهم على شمال وشرق سوريا، حيث شهدت قرية أم الكيف غرب ناحية تل تمر وقرية الدردارة شمال الناحية في مقاطعة الحسكة صباح اليوم، قصفاً عنيفاً من قبلهم، بالتزامن مع استهداف شبكات التوتر العالي المغذية لمحطة كهرباء تل تمر، ما تسبّب بخروجها عن الخدمة وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة.

واستهدفت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها شبكات التوتر العالي ومحطة تحويل الكهرباء وخطوطها بشكل مباشر نحو 30 مرة منذ تشرين الأول عام 2019.

الرئيس المشترك لمركز كهرباء تل تمر، فهد سمعيلة، أشار لوكالتنا إلى أن "الاحتلال التركي قصف حوالي الساعة 9 من صباح اليوم، قرية أم الكيف في الريف الغربي لناحية تل تمر، وبعد بدء القصف بدقائق، استهدف، بشكل مباشر، الخط 66 ك.ف المغذي لمحطة تحويل كهرباء تل تمر، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة".

ولفت سمعيلة في حديثه "بات معروفاً للجميع أنه في حال حدوث أي قصف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته على قرى تل تمر، يتم استهداف شبكات التوتر العالي خلاله؛ لإخراج محطة الكهرباء عن الخدمة".

مؤكداً "أن الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون شبكات الكهرباء بشكل متعمد، بالإضافة إلى استهداف المنشآت الحيوية والعامة، بهدف تهجير سكان المنطقة الأصليين، في سياسة ممنهجة يتبعها في المنطقة".

ونوّه أنه "منذ وصول الاحتلال التركي ومرتزقته إلى مشارف الناحية بعد احتلالهم لمدينة سري كانيه، وإلى اليوم، تسبّب الاحتلال ومرتزقته بقطع التيار الكهربائي عن المنطقة أكثر من 20 مرة".

طالب الرئيس المشترك لمركز كهرباء تل تمر، فهد سمعيلة في ختام حديثه "بقيام المنظمات الإنسانية والدول الفاعلة بواجبها الأخلاقي والإنساني تجاه شعب المنطقة، ووضع حدّ لجرائم وانتهاكات واستهدافات الاحتلال ومرتزقته بحقه، وبحق المنشآت الحيوية والعامة".

هذا ومن المقرر أن يقوم مركز كهرباء تل تمر بإرسال ورشة الصيانة إلى نقاط الأعطال؛ للكشف عن حجم الأضرار التي تسبب بها الاحتلال، لتباشر بعدها أعمال الصيانة مباشرة".

(ل م)

ANHA