​​​​​​​الرئيس المشترك لمنظمات المجتمع المدني في الطبقة يحذر السوريين من التوجه إلى تركيا

وفي حديث لوكالتنا، ذكّر الرئيس المشترك لمنظمات المجتمع المدني في الطبقة سطام السلامة باستغلال تركيا للسوريين تركيا ومنذ بداية الأزمة في سوريا عام 2011، أقدمت على استغلال الأوضاع في سوريا لخدمة مصالحها وسياساتها وأطماعها التوسعية مع دول الجوار، فعملت على استقطاب اللاجئين السوريين وإيداعهم بمخيمات على الشريط الحدودي، بحجج وادعاءات الحكومة التركية على أنها مناصرة لقضايا الشعب السوري".

وتابع في السياق ذاته" إلا أن الواقع الحقيقي وراء هذه السياسية المزيفة هو استثمار الوضع السوري واستخدامه لمصلحة السياسية التركية التي تسعى دائماً إلى توسيع رقعة احتلالها وإعادة الأطماع العثمانية".

ولفت السلامة أن الدولة التركية تستخدم ملف اللاجئين السوريين للحصول على الأموال " تستخدم اللاجئين كورقة ضغط ضد الأمم المتحدة لتقديم المساعدات والدعم المالي، وتهديد دول الاتحاد الأوروبي بفتح الحدود أمام المهاجرين إلى أوروبا، وذلك في محاولة لإصلاح اقتصادها المتدهور على حساب المتضررين من الحرب في سوريا".

وأشار السلام ة إلى تجنيد تركيا للاجئين السوريين وتحويلهم إلى مرتزقة " حوّلت البعض إلى مرتزقة لتنفيذ هجمات على الدول المجاورة لها، وإرسال البعض منهم لخدمة أجنداتها ومصالحها التوسعية كما حصل في ليبيا وإقليم كاراباخ في أرمينيا".

واستهجن الرئيس المشترك لمنظمات المجتمع المدني نظرة الدولة التركية لشعوب المنطقة منذ أيام العثمانيين، ووصفها "بالنظرة الفوقية الممنهجة ضد شعوب المنطقة، وأن جميع الشعوب طبقة أدنى من الشعب التركي".

وأكد السلامة "كل من يرفض من اللاجئين السوريين فكر وسياسية الدولة التركية، ولم يقبل أن يكون خادماً لأجنداتها ومصالحها، سيكون معرّضاً لمضايقات وتعديات جمة، من خلال تسليط بعض العصابات التركية التي تنتهك حرمات السوريين من قتل وسلب ونهب، كما حصل في الأيام الماضية من تعدّيات ضد اللاجئين السورين في العاصمة أنقرة".

وحذر سطام السلامة جميع أبناء الشعب السوري "من الأجدر عدم التوجه واللجوء إلى الأراضي التركية، كي لا يصبحوا لقمة سائغة وفريسة سهلة لدى الدولة التركية".

(ع ص/سـ)

ANHA