​​​​​​​الرئيس المشترك لمجلس ناحية زركان: ثلث ناحية زركان مدمر نتيجة القصف الهمجي

وتتعرض الناحية للقصف المستمر من قبل الاحتلال التركي، منذ احتلال سري كانيه 2019، إلا أنه اشتد منذ ليل 19ـ 20 تشرين الثاني المنصرم، مستهدفاً بلدية الشعب في الناحية، ومخبز قرية ربيعات الذي كان يزود سكان أكثر من 20 قرية وبلدة بالخبز، إلى جانب استهدافه للمدارس، ومركز لقوى الأمن الداخلي، المحال التجارية ومنازل المواطنين، ومجلس الناحية، ومشفى ومستوصف الناحية وشبكة الاتصالات أكثر من مرة؛ ما أدى إلى انقطاع الاتصال عن الناحية.

في هذا السياق، قال الرئيس المشترك لمجلس ناحية زركان، صالح سمو "صعّد الاحتلال التركي في الأيام الأخيرة من هجماته على ناحية زركان؛ بهدف تدمير البنية التحتية والمراكز الخدمية للشعب؛ كالمدارس، ومبنى البلدية، ومبنى مجلس الناحية، ومبنى قوى الأمن الداخلي".

وأضاف: "كانت مدافع الاحتلال تستهدف بشكل مباشر المواطنين، لترهيبهم وإفراغ الناحية واحتلالها وإجراء التغيير الديموغرافي فيها، مثلما حصل في سري كانيه، وكري سبي وعفرين وغيرها من المناطق المحتلة".

وبيّن سمو أن "دولة الاحتلال التركي تستهدف المؤسسات الحيوية التي تخدم أهالي الناحية؛ مثل البلدية، والمخبز، ومجلس الناحية بالإضافة إلى المدارس التي أصبحت خارج الخدمة".

ونوّه أن "المخبز الذي كان يغذي أكثر من 20 قرية في ناحية زركان، خرج عن الخدمة أيضاً؛ بسبب الاستهداف المباشر له من قبل دولة الاحتلال التركي إلى جانب استهدافها قوى الأمن الداخلي الذين يحمون أمن الناحية".

وأكد "أن ثلث ناحية زركان مدمر؛ بسبب القصف التركي المستمر عليها"، وأضح أن أكثر من 400 منزل تم تدميره بفعل القصف التركي ناحية زركان، 300 منها في الحي الغربي.

وتابع "جميع المؤسسات في ناحية زركان تعمل وفق حالة الطوارئ؛ لتقديم العون للأهالي مع قدوم فصل الشتاء والبرد القارس".

وأوضح سمو "أن أهالي ناحية زركان متشبثون بأرضهم، يخرج البعض منهم من منازلهم مع اشتداد القصف ويعودون إليها عند توقفه ".

واختتم الرئيس المشترك لناحية زركان صالح سمو، حديثه "نحن في مجلس ناحية زركان والأهالي، موقفنا واحد ضد هجمات المحتل التركي ومرتزقته".

(م ح)

ANHA