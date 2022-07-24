​​​​​​​الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر: الاحتلال التركي يستهدف المناطق الآهلة بالسكان بشكل همجي

يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، صباح اليوم، مركز ناحية زركان وريفها الشمالي بالتزامن مع الريفين الشمالي والغربي لناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية.

في تعقيبه على القصف، قال الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، جوان ملا أيوب، إن "هجمات جيش الاحتلال التركي مستمرة، حيث استهدف اليوم صباحاً ناحية تل تمر وريفها، وكذلك ناحية زركان وريفها بقذائف المدفعية مستهدفاً القرى الآهلة بالسكان".

بيّن أيوب أنه "تم استهداف القرى الآشورية في تل تمر بشكل عشوائي حيث طال القصف قرى تل جمعة وتل شنان وتل طويل الآشورية بالإضافة إلى استهداف قرية العبوش، مما أدى الى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح بليغة".

وأضاف "نحن سكان ناحية تل تمر نعاني منذ أكثر من شهرين من استهداف الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل مكثف وعشوائي لمنطقتنا، وما حدث اليوم خير دليل على همجية دولة الاحتلال التركي".

لفت أيوب أن الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا خطوط التيار الكهرباء المغذية لمحطة تحويل كهرباء تل تمر، مما أدى الى انقطاع التيار الكهرباء عن المنطقة، وقال "إلى الآن ورشات الصيانة التابعة لمركز كهرباء تل تمر لا تستطيع الوصول إلى أماكن الأعطال لصيانتها كون المنطقة تتعرض للقصف".

وانتقد أيوب القوات الروسية الضامنة "جاءت القوات الروسية إلى تل تمر كضامن لوقف إطلاق النار، لكنها لا تبدي أي رد فعل حيال هذه الهجمات، مع أن محيط نقاطها تتعرض للقصف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته".

طالب الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر، جوان أيوب الدول المعنية باتفاقيات وقف إطلاق النار، وبالملف السوري والمنظمات الحقوقية بتوضيح موقفها حيال خروقات وجرائم دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

(أم)

ANHA