​​​​​​​الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي: نعوّل على شعبنا الصامد وعلى قواتنا

لا يخفى على العالم أجمع منهجية جيش الاحتلال التركي وايديولوجيته الدموية والتي أثبتتها على أرض الواقع بعد احتلال مناطق سورية عدة كعفرين وتل أبيض ورأس العين وارتكبت فيها جرائم يندى لها جبين الإنسانية وتضرب بعرض الحائط كل ما تم الاتفاق عليه من قبل الأمم المتحدة لحماية الإنسان واحترام سيادة الدول.

مقاطعة تل أبيض كغيرها من المناطق المحتلة، تشهد حالة من الفوضى خلقتها تركيا ومرتزقتها، طالت المدنيين من قتل وتهجير وسلب ونهب واغتصاب، الأمر الذي أدانه الرئيس المشترك لمجلس المقاطعة حميد العبد، والذي أكد أن تركيا ترتكب كل هذه الجرائم انتقاماً لهزيمة داعش على أيدي قوات سورية الديمقراطية.

في لقاء مع وكالتنا ، سلط حميد العبد الضوء على جرائم تركيا ومرتزقتها في تل أبيض والتي تداولتها أيضاً وسائل التواصل الافتراضي من خطف وقتل طال شخصيات عشائرية وفتيات قاصرات وأطفال، و" الهدف منها هو إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين وتهجيرهم وتوطين عوائل المرتزقة بدلاً عنهم، وهي الخطة التي تنفذها في عفرين أيضاً منذ احتلالها".

وشدد حميد العبد على "وقوف مجلس المقاطعة والإدارة الذاتية مع أهالي تل أبيض وسلوك الذين ينتفضون بين الفترة والأخرى مطالبين بخروج المرتزقة بعد مسلسل الإجرام الذي بدأوه منذ أن وطأت أقدامهم المنطقة".

أيضاً حمل العبد روسيا وحكومة دمشق مسؤولية ما ترتكب من جرائم ومجازر من قبل تركيا ومرتزقها كونهم قدموا الى المنطقة كضامن، مستشهداً ببعض المجازر التي ارتكبت ولا زالت ترتكب بحق أهالي القرى المتاخمة للطريق الدولي M4 كمجزرة قرية الصفاوية التي راح ضحيتها عائلة مؤلفة من أب و3 من أبنائه، ومجزرة قرية الدبس بريف عين عيسى حيث استشهد 4 مدنين بينهم طفل.

وأتم العبد حديثه "نحن نعوّل على شعبنا الصامد وعلى قواتنا، ولا نعوّل على الحكومات ومجلس الأمن والمجتمع الدولي الذين يغضّون النظر عما يفعله أردوغان على أرضنا"، منهياً حديثه بالتأكيد على أن" الضامن الروسي بالرغم من كل الاجتماعات التي تعقد معه الا أنها تراوغ مما يدل على اتفاقيات ضمنية بينها وبين تركيا".

ووجه العبد رسالة أخيرة الى التحالف بأن "لا ينسوا من الذي قدم آلاف الشهداء لتحرير العالم كله وليس شمال وشرق سورية فقط من شبح داعش".

(مـ)

ANHA