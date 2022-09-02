​​​​​​​الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة: سنواصل المطالبة بجثامين شهداء كمين خليفان

سخّرت دولة الاحتلال التركي جميع إمكانياتها لخدمة هجمات الإبادة التي تشنّها على مناطق الدفاع المشروع وباشور (جنوب كردستان). إذ زادت من وتيرة هجماتها منذ 17 نيسان 2021 بدعمٍ ومشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وكانت قوات الدفاع الشعبي قد أعلنت في الـ 4 من تشرين الأول عام 2021 عن قيام قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في الـ 28-29 من شهر آب من العام ذاته؛ بنصب كمين لكريلا قوات الدفاع الشعبي في منطقة خليفان، مما أسفر عن استشهاد خمسة من الكريلا.

طالب ذوي الشهيدين اللذَين ينحدران من مدينة قامشلو وكري لكي؛ الشهيدة نسرين تمر (تولهلدان رامان) ويوسف إبراهيم (سردم جودي) الحزب الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثماني شهيديهما. وكان أهالي إقليم الجزيرة قد نظّموا فعالية خيمة اعتصام في إقليم الجزيرة وأمام معبر سيمالكا الحدودي للمطالبة بتسليم جثامين الكريلا. وانتهت الفعالية بعد 111 يوماً بعد إغلاق الحزب الديمقراطي الكردستاني لمعبر سيمالكا وفرضه الحصار على أهالي روج آفا. لكنّ عوائل الشهداء قالوا إنّهم سينظّمون الفعاليات بطريقةٍ أخرى.

هذا ويقوم الحزب الديمقراطي الكردستاني مؤخّراً بإنشاء طريقٍ بالجرّافات بين كري هكاري وكري آمدية غرب زاب.

'الحزب الديمقراطي الكردستاني رفض واتّخذ مواقف مختلفة أيضاً'

حول هذا الموضوع، تحدّث الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة وعضو اللجنة التحضيرية لفعالية خيمة الاعتصام التي نُظّمت أمام معبر سيمالكا الحدودي بين روج آفا وباشور، حسن عبيد لوكالتنا.

علّق حسن عبيد على مقاومة كريلا قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة- ستار وأوضح أنّ شابات وشبان كردستان يتوجّهون إلى جبال كردستان من أجل حرية الشعوب. منوهاً أنّه في القرن الـ 21 ولاسيما بعد انطلاق ثورة روج آفا، وقعت حادثة مؤلمة على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يدّعي الكردايتية وقال: " لقد تعاملت الأسر مع قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكلٍ سلمي وطالبت بتسليم جثامين الشهداء، إلّا أنّه وللأسف قام بالرفض واتّخذ مواقف مختلفة أيضاً. ورأى في فعالية خيمة الاعتصام فرصةً له لفرض الحصار على روج آفا".

وأشار حسن عبيد إلى أنّه في الوقت الذي يقاوم فيه الشعب الكردي ويناضل وهناك دعوة لعقد مؤتمر وطني؛ يتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي في احتلال كردستان.

'طلب تسليم الجثامين سيستمر'

وذكر عبيد أنّ حزب العمال الكردستاني أصبح شعلة نورٍ بالنسبة للإنسانية جمعاء وأنّ أعداء الشعب الكردي يسعون بجميع الطرق إلى تصفية مشروع القائد عبد الله أوجلان، وقال: "إنّ المشروع يزدهر وينمو، وهناك من يتبنّاها من غير الكرد أيضاً. بالنسبة لنا نحن عوائل الشهداء فإنّ حزب العمال الكردستاني هو قوةٌ وإرادة. يجب على الجميع الالتفاف حول خط المقاومة".

وقال حسن عبيد عن موضوع استمرار المطالبة بتسليم جثامين شهداء خليفان: "طلبنا سيستمر، وقد اتّضحت الأطراف التي تتسبّب بفشل عقد مؤتمر وطني، وسنذكر هذا على الدوام".

وذكر حسن عبيد إلى أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني قد وجّه رسالةً بهجومه على مجموعة من الكريلا، وقال: "أراد الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم مقاتلي الكريلا للدولة التركية، وبهذا حدّد موقفه من حرية الشعب والوحدة الوطنية".

هذا ولم يسلّم الحزب الديمقراطي الكردستاني جثامين الشهداء لذويهم رغم كل المساعي.

(ر)

ANHA