​​​​​​​الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لإقليم عفرين يطالب حكومة دمشق باتخاذ خطوات حازمة تجاه الاعتداءات التركية

لأول مرة منذ احتلاله لمقاطعة عفرين منذ نحو 5 أعوام، قصف جيش الاحتلال التركي قرى مقاطعة الشهباء بالطائرات الحربية مرتين خلال 10 أيام، مما أسفر عن أضرار مادية لحقت بممتلكات المواطنين.

إذ استهدفت طائرة حربية للاحتلال التركي في 22 أيلول المنصرم، بـ 4 غارات جوية قرية مرعناز التابعة لمدينة تل رفعت، كما عاودت في 2 من الشهر تشرين الأول الجاري استهداف قرية بيلونية التابعة لمقاطعة الشهباء بعدة غارات جوية.

ومن جانب آخر، تستمر دولة الاحتلال التركي في استخدام الطائرات المسيّرة في استهداف الشخصيات الوطنية والمواطنين في مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا، وسط غض الطرف من قبل التحالف الدولي والقوى الضامنة في المنطقة (روسيا وأميركا).

ويهدف الاحتلال التركي إلى تطبيق "الميثاق الملّي"، من خلال بناء ما تسمى بـ "المنطقة الآمنة" بعمق 32 كم، بدءاً من عفرين المحتلة وحتى منطقة خاكورك في باشور.

في هذا الخصوص، أجرت وكالتنا، لقاء خاصاً مع الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم عفرين، سليمان جعفر، حول سياسات دولة الاحتلال التركي الأخيرة والقوى الضامنة في المنطقة.

جعفر أشار في حديثه، إلى التفاهمات بين روسيا وتركيا قائلاً: "نرى أن هناك تفاهمات جديدة تحصل على أرض الواقع، بين روسيا وتركيا، وكانت نتائجها فتح المجال الجوي أمام الطائرات الحربية التركية في استهداف قرى مقاطعة الشهباء المكتظة بالمهجّرين، في حين استهدفت روسيا مناطق في شمال وغرب إدلب لأول مرة منذ سنوات على الشريط الحدودي السوري ـ التركي".

وبيّن جعفر أن دولة الاحتلال التركي تلعب على وتر الاستفادة من التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا؛ لتمرير مصالحها في المنطقة عموماً، موضحاً أن "روسيا أيضاً تحاول الاستفادة من الخلافات الداخلية في الناتو (حلف شمال الأطلسي) واستمالة تركيا لصالحها، فهناك سياسات مشتركة تجري في المنطقة على حساب الشعوب".

تركيا تنتقم لداعش

حول جرائم الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا، أكد الرئيس المشترك للمجلس التشريعي أن دولة الاحتلال التركي تحاول الانتقام لمرتزقة داعش بعد فشله الذريع في الهجوم على مخيم الهول، بالإضافة إلى الحملات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي في ملاحقة فلول داعش.

وأشار جعفر إلى أن سلطات الاحتلال التركي تحاول استغلال المجتمع الدولي وتدّعي بأنها تحارب مرتزقة داعش في المنطقة، إلا أنها في الواقع ترخّص مكاتب لهؤلاء المرتزقة في أراضيها وتسمح لهم بحرية التنقل بين المدن التركية، ناهيك عن تمويلها وتدريبها لمرتزقة داعش ضمن الأراضي التركية بالأدلة والوثائق.

على حكومة دمشق الوعي لخطورة سياسات دولة الاحتلال التركي في سوريا

حول التقارب بين أنقرة ودمشق، قال سليمان جعفر "إن دولة الاحتلال التركي تحاول إحياء الإمبراطورية العثمانية البائدة لتطبيق الميثاق الملّي من البحر غرباً وحتى الموصل شرقاً"، مخاطباً حكومة دمشق قائلاً: "عليها أن تعي خطورة ذلك جيداً".

واستنكر جعفر صمت حكومة دمشق وغضها النظر عن قصف الطائرات الحربية التركية لمناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة مناطق مقاطعة الشهباء، كما طالبها باتخاذ موقف جاد لإخراج جيش الاحتلال التركي من الأراضي السورية، معلقاً على ذلك "طالب وزير خارجية حكومة دمشق فيصل المقداد بخروج القوات التركية من سوريا، لكن تصريحاته كانت خجولة جداً ولم يكن لها أي تأثير".

والجدير بالذكر أن الطائرات الحربية التركية استهدفت نقاط تمركز قوات حكومة دمشق في ريف مدينة كوباني مرتين، بعدة غارات جوية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصرها، خلال الشهرين الماضيين.

(ك)

ANHA