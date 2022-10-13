​​​​​​​الرئيس المشترك للمجلس الاجتماعي الأرمني: هدف دولة الاحتلال ارتكاب المجازر بحق جميع مكونات المنطقة

تصعّد دولة الاحتلال التركي من حدة هجماتها البرية والجوية وبكافة الأسلحة الثقيلة والتقنيات المتطورة والحديثة، على شمال وشرق سوريا، مستهدفة المواطنين، عبر طائراتها المسيّرة، وسط صمت دولي.

في هذا السياق، استنكر الرئيس المشترك لمجلس الاجتماعي الأرمني في شمال وشرق سوريا، يرفان كسبيريان، هجمات دولة الاحتلال التركي البرية والجوية على المنطقة، واستهدافها للمكونات والقوات العسكرية، مشيراً إلى أن "دولة الاحتلال التركي تخرق اتفاقية وقف إطلاق النار وتكثف هجماتها على المنطقة وشعبها".

وكانت دولة الاحتلال التركي قد وقّعت اتفاقية مع التحالف الدولي في 17 تشرين الأول عام 2019، وأخرى مع الجانب الروسي في 30 من الشهر ذاته، نصّتا على إقرارها بوقف إطلاق النار وهدنة دائمة، دون أن تلتزم بها.

ونوّه كسبيريان، خلال حديثه، إلى أن هدف دولة الاحتلال التركي، احتلال أكبر رقعة جغرافية من الأراضي السورية، وارتكاب المجازر بحق مكونات المنطقة عامة والمكون الأرمني خاصة، كما ارتكبت المجازر والمذابح الأرمن سابقاً".

منتقداً الصمت الدولي حيال هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، قائلاً "تستغل دولة الاحتلال التركي صمت التحالف الدولي والروسي فتصعّد من حدة هجماتها على المنطقة، يجب الخروج عن هذا الصمت ووضع حد لهجمات الاحتلال".

ودعا كسبيريان في ختام حديثه، جميع المكونات، إلى الاتحاد والوقوف في وجه كافة هجمات الاحتلال التركي، والالتفاف حول قواتها العسكرية.

هذا وكانت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي، قد استهدفت أمس الأربعاء، سيارة بالقرب من مخيم نوروز شمال شرق مدينة ديرك، أدى إلى استشهاد أحد أعضاء السوتورو، وفق ما أعلنت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي – السوتورو.

(ل م)

ANHA