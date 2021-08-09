​​​​​​​الرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية يدعوPDK للإفراج عن ممثل الإدارة الذاتية

اختطف الحزب الديمقراطي الكردستاني ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جهاد حسن، أثناء توجهه مع اثنين من ممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي في جنوب كردستان إلى مطار هولير لاستقبال ضيوف، بتاريخ الـ 10 من حزيران الماضي، ولا يزال مصيره مجهولاً.

وبحسب ما أفادت به ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في باشور كردستان بتاريخ الـ 7 من آب الجاري، فإنهم تلقوا معلومات دقيقة حول تدهور الحالة الصحية لممثلها جهاد حسن، وحمّلت الحزب الديمقراطي المسؤولية الكاملة عن ذلك.

الرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية محمد شيخو قال "إن الشعب الكردي يمر بمرحلة حساسة وهذا يتطلب من الأحزاب الكردية حل مشاكلها وخلافاتها السياسية، وفي الوقت نفسه حماية المكتسبات التي حققها الشعب الكردي.

وأوضح شيخو أن اختطاف ممثل الإدارة الذاتية من قبل قوات الحزب الديمقراطي في هولير، لا يخدم مصلحة الشعب الكردي وقضيته، بل يخدم مصلحة دولة الاحتلال التركي.

الحزب الديمقراطي مسؤول عن حياة جهاد حسن

وعن الحالة الصحية لممثل الإدارة الذاتية جهاد حسن بعد اعتقاله، حمّل شيخو الحزب الديمقراطي الكردستاني المسؤولية عن حياة جهاد، ودعا إلى الكشف عن وضعه الصحي في أسرع وقت".

وقال شيخو "الدولة التركية تخطط لأعمال إجرامية بحق الكرد، والحزب الديمقراطي الكردستاني يقوم بتنفيذ أوامرها من أجل مصلحته الحزبية والعائلية".

'يجب الكشف عن وضعه الصحي والإفراج عنه'

ودعا الرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، محمد شيخو، الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الإفراج عن ممثل الإدارة الذاتية جهاد حسن والكشف عن وضعه الصحي في أسرع الوقت.

كما دعا الأحزاب الكردية والقوى الكردستانية إلى عقد المؤتمر الوطني الكردستاني لحل مشاكلها وخلافاتها وأن تكون يداً بيد لحماية أراضي كردستان من أي هجوم والحفاظ على المكتسبات التي حققها الشعب الكردي وشهداء الحرية.

(ك)

ANHA