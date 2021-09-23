​​​​​​​الرئيس المشترك للجنة العلاقات العامة في الطبقة: الإدارة الذاتية واقع قائم ويجب الاعتراف بها

وفي حديث لوكالتنا قال الرئيس المشترك للجنة العلاقات العامة في الطبقة إبراهيم المحمد: "ان الاعتراف بالإدارة الذاتية هو حق مشروع لنضال مرير في مناطق شمال وشرق سوريا، استطاعت من خلالها الإدارة الذاتية نيل حرية المنطقة وتحريرها من رجس مرتزقة داعش عبر قوات سوريا الديمقراطية التي قدمت أكثر من 11 ألف شهيد وآلاف الجرحى من أبناء شمال وشرق سوريا من كافة مكوناتها".

إبراهيم المحمد تطرق لأهمية الاعتراف بالإدارة الذاتية حيث اوضح" مقدمة الحل السياسي للأزمة في سوريا، وخطوة مبدئية واساسية لتفعيل دور الحوار لجميع الأطراف في سوريا لحل الأزمة، ومن جهة أخرى تعكس تجربة الحياة المشتركة بين مختلف المكونات في شمال وشرق سوريا وإعطاء كافة الافراد دورهم في ممارسة الإدارة والحياة السياسية".

واشار المحمد "ان إيجابيات الاعتراف بالإدارة الإدارة الذاتية كونها تضع حكومة دمشق تحت مسؤولياتها الفعلية للرضوخ لطاولة لحوار، كون كافة المعنيين بالشأن السوري يعتبرون ان لا حل عسكري للقضية السورية انما بالحوار الذي يعتمد على التشاركية لكافة المكونات والأطراف وعلى راسها مكونات شمال وشرق سوريا التي تتمثل بإدارتها الذاتية".

وذكر المحمد "ان تجربة الإدارة الذاتية هي تجربة رائدة على جميع الأصعدة ومطبقة على ارض الواقع عبر مؤسساتها التنظيمية والإدارية في شمال وشرق سوريا، والتي انبثقت عنها إدارة ديمقراطية تنطوي تحتها سبع إدارات في مناطق شمال وشرق سوريا، ومن الناحية السياسية كان مجلس سوريا الديمقراطية هو المظلة السياسية التي تعكس الإدارة الذاتية من خلاله تطلعاتها وقضاياها ومطالبها على الصعيد الدولي".

وطالب إبراهيم المحمد في ختام حديثه " المجتمع الدولي للاعتراف بها بشكل رسمي والتعامل معها كتجربة فعلية حقيقية مطبقة في مناطق شمال وشرق سوريا بعدما أصبحت محط اهتمام عدد كبير من السياسيين على جميع الاصعدة الإقليمية والدولية والقارية".

(ع صل)

ANHA