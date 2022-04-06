​​​​​​​الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني يطالب بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

تستمر المطالبات بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. لا تقتصر تلك المطالبات على الكرد فقط وجغرافية كردستان بل تضم الملايين حول العالم.

في هذا السياق، أوضح الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني، سنحريب برصوم أن العزلة المفروضة على القائد أوجلان، مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولة في تأمين الظروف الجيدة، مؤكداً أن "الدولة التركية تسعى إلى تقهر السيد أوجلان من خلال الاعتقال التعسفي والظروف السيئة والعزلة المفروضة عليه".

برصوم طالب المنظمات الدولية بالتدخل لتبيان الحقائق بما يخص العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وقال: "فكر السيد عبد الله أوجلان لا يمثل الكرد فحسب، بل يمتد ليشمل كل الشعوب المضطهدة التي عانت لسنوات طويلة من الاضطهاد والتهميش"، مضيفاً: "فهذا يتجسد ايضاً من خلال الإدارة الذاتية التي تحاول أن تخلق هذا المشروع التوافقي المشترك بين جميع المكونات".

وكانت قد دعت منظومة المجتمع الديمقراطي (KCK) في الـ 10 من أيلول/ سبتمبر 2020، خلال بيان، إلى حملة لإنهاء الخطر الذي يستهدف الكرد، من أجل خلق حياة حرة وديمقراطية في كردستان وجميع الدول التي يوجد فيها الكرد تحت شعار "كفى للعزلة، للفاشية والاحتلال، حان وقت الحرية" وانطلقت في الـ 12 من شهر أيلول 2020.

وحول ما يتطلب لتحقيق أهداف حملة "حان وقت الحرية"، شدد سنحريب برصوم: "يجب تكثيف النشاطات والفعاليات التي من شأنها أن تشكل ضغطاً على النظام التركي من أجل أن يتجاوب مع هذه المطالب الشعبية والحزبية والرسمية، بالإضافة إلى ضغوط دولية على النظام التركي للإفراج عن السيد أوجلان".

(آ)

ANHA