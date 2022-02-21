​​​​​​​الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا: التعليم باللغة الأم من أولوياتنا

يصادف الـ 21 من شباط اليوم العالمي للغة الأم، حيث تعتبر الإدارة الذاتية نموذجاً يحتذى به فيما يتعلق بحق جميع مكونات المنطقة بالتعلم بلغتها الأم.

حول هذا الموضوع تحدث الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا رجب المشرف لوكالتنا, وقال: "من استراتيجياتنا في شمال وشرق سوريا التعليم باللغة الأم، فالعربي يتعلم بالعربية والكردي يتعلم بالكردية وكذلك السرياني يتعلم باللغة السريانية، منذ الصف الأول".

وأضاف: "نهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى إتاحة الفرصة لمختلف المكونات للقراءة والكتابة بلغاتها الأم، وبالتالي تبادل ثقافتهم مع المكونات الأخرى، ويمكننا أن نعطي من خلال هذه الاستراتيجية الحق للمكونات في الحياة وتبادل الثقافات".

مؤكداً "أن تبادل الثقافات لا يمكن إلا من خلال التعليم، حيث يمكن من خلاله إعطاء المبادئ والقيم، وتشكيل أرضية متينة لكل مكون من خلال التعلم بلغته الأم من الصف الأول حتى الصف الرابع".

مضيفاً "بعد الصف الرابع لكل طالب الحرية في اختيار لغة يتعلمها إلى جانب لغته الأم، فمثلاً يمكن للطالب العربي اختيار اللغة الكردية أو السريانية أو العكس, وستستمر هذه المسألة في كل مراحل التعليم".

معتبراً "أن هذه الاستراتيجية مصدر إغناء وثراء لهيئة التربية والتعليم، وكذلك للطلبة لمتابعة التعلم باللغة الأم"

وعن منع حكومة دمشق التعلم باللغة الكردية، قال رجب المشرف: "النظام السوري نظام قومجي، لا يعترف بالآخر، على الرغم من ثراء سوريا بالمكونات والقوميات، التي هي بالأصل سوريّة، ومن حقها التعلم بلغتها الأم".

(خ)

ANHA