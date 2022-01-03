​​​​​​​الرئيس المشترك لبلدية ناحية زركان: هدف الاحتلال التركي إفراغ المنطقة

وجاء تأكيد الرئيس المشترك لبلدية ناحية زركان, علي العبدي، خلال تعليقه لوكالتنا على ما تعرضت له بلدية الناحية يوم السبت الفائت، إذ قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المبنى بالمدفعية، مما أدى إلى تضرر أجزاء منه.

وقال الرئيس المشترك للبلدية "ما تعرض له مبنى البلدية، يعد ثاني استهداف لمبنى البلدية، فقد تعرضت في وقت سابق للاستهداف، ووقع عليها العديد من قذائف المدفعية التي تطلقها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها".

أكد العبدي أن الهدف من استهداف المؤسسات المدنية ودور العبادة وكذلك المواطنين, هو تهجير أهالي المنطقة، وإفراغها من سكانها، ودفعهم إلى التخلي عن تأدية مهامهم، وضرب استقرار المنطقة، إلا أنها تشهد العكس من خلال إصرار الأهالي على التمسك بأرضهم وعدم مغادرتها رغم كل ما تشهده الناحية من حصار، وتهديدات وتصعيد عسكري.

لفت العبدي إلى أنه مع كل استهداف للمؤسسات يتم إعادة تأهيل ما تضرر منها والعودة إلى العمل لتبقى المؤسسة ودوائرها في الخدمة، مؤكداً على استمرار بلدية الناحية في تخديم الناحية.

وانتقد الرئيس المشترك لبلدية ناحية زركان، علي العبدي، الأطراف الضامنة لعمليات وقف إطلاق النار، روسيا والولايات المتحدة الأميركية، على صمتها حيال ما تتعرض له المرافق الخدمية، والمواطنين في الناحية، والتي تقع أمام أنظار قواتهم الموجودة في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحرك والقيام بواجباتهم حيال جرائم الاحتلال التركي.

يشار إلى أن ناحيتا "زركان، وتل تمر" التابعتان لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، تشهدان تصعيداً عسكرياً من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، منذ بداية كانون الأول/ديسمبر من العام الفائت.

(أم)

ANHA