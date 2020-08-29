​​​​​​​الرئيس المشترك لاتحاد مثقفي منبج: قطع المياه عن الحسكة جريمة ضد الإنسانية

يواصل الاحتلال التركي قطع المياه عن مدينة الحسكة منذ أكثر من 3 أسابيع متواصلة، ما تسبب بأزمة حادة في تأمين المياه بات يعاني منها سكان المدينة الذين يزيد تعدادهم عن المليون نسمة.

ويرى مراقبون لتطورات الأوضاع أن الاحتلال التركي يستخدم سلاح المياه في حربه ضد المنطقة، إذ بدأت هذه الحرب مع خفض هائل في منسوب تدفق مياه نهر الفرات إلى الأراضي السورية ومؤخراً بدأ بقطع المياه عن مدينة الحسكة من محطة علوك في مدينة سري كانية المحتلة شمال سوريا.

وقال الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في منبج أحمد اليوسف بأن "الحرب الأخيرة التي تقوم بها الدولة التركية ضد الشعب بمدينة الحسكة حرب ممنهجة ضد الإنسانية".

وأضاف في حديث لوكالة أنباء هاوار "حتى الحروب بين الدول لها قوانين ولكن الدولة التركية بقطع المياه عن مدينة الحسكة التي يقارب عدد سكانها المليون نسمة ترتكب جريمة ضد الإنسانية".

وناشد أحمد اليوسف المنظمات الإنسانية والدولية أن تتخذ موقفاً عاجلاً يردع الدولة التركية عن الاستمرار بهذه "الجريمة" وإعادة المياه لمدينة الحسكة, "فالماء هبة ربانية الكل له الحق فيها".

ورأى اليوسف في ختام حديثه بأن تركيا "تنسف كل الأعراف الإنسانية بهذا العمل".

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الذاتية بدأت التحرك لتلافي مشكلة المياه عبر تنفيذ مشروع حفر آبار "الحمة"، وبدأت مياه هذا المشروع قبل أيام بالوصول إلى الأحياء السكنية في مدينة الحسكة، لكنها لا تكفي لسد حاجة المدينة من المياه.

(كروب/ج)

ANHA